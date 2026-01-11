Após um 2025 de muito diálogo e articulação nos bastidores, políticos da Região Metropolitana de Jundiaí entram em 2026 mirando as eleições para deputado estadual e federal. Com mais de 600 mil eleitores na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), nomes e partidos buscam intensificar as ações, traçar estratégias de campanha e definir os detalhes para a conquista de uma vaga para a região - que não vem desde 2014, com a eleição de Miguel Haddad para o Congresso.

No PL, o ex-prefeito de Jundiaí e secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Luiz Fernando Machado, é nome certo para disputar uma vaga de deputado federal. Ele fará dobradinha com a primeira-dama de Itu, Rita Passos (Republicanos), pré-candidata a deputada estadual. No final de 2025, a vereadora Quézia de Lucca (PL), anteriormente cotada como pré-candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), anunciou a retirada da intenção de disputar o pleito e declarou apoio à Rita.

Por sua vez, o vereador Leandro Basson (PL) declarou que está à disposição do partido para tentar uma vaga como deputado estadual. “Jundiaí tem o direito de contar com um representante comprometido com a cidade e com os valores do Partido Liberal. É com esse objetivo que me coloco à disposição do PL”, disse em recente entrevista. Ainda pelo PL, especula-se que o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, também deve ser candidato a deputado estadual.