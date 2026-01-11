Após um 2025 de muito diálogo e articulação nos bastidores, políticos da Região Metropolitana de Jundiaí entram em 2026 mirando as eleições para deputado estadual e federal. Com mais de 600 mil eleitores na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), nomes e partidos buscam intensificar as ações, traçar estratégias de campanha e definir os detalhes para a conquista de uma vaga para a região - que não vem desde 2014, com a eleição de Miguel Haddad para o Congresso.
No PL, o ex-prefeito de Jundiaí e secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Luiz Fernando Machado, é nome certo para disputar uma vaga de deputado federal. Ele fará dobradinha com a primeira-dama de Itu, Rita Passos (Republicanos), pré-candidata a deputada estadual. No final de 2025, a vereadora Quézia de Lucca (PL), anteriormente cotada como pré-candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), anunciou a retirada da intenção de disputar o pleito e declarou apoio à Rita.
Por sua vez, o vereador Leandro Basson (PL) declarou que está à disposição do partido para tentar uma vaga como deputado estadual. “Jundiaí tem o direito de contar com um representante comprometido com a cidade e com os valores do Partido Liberal. É com esse objetivo que me coloco à disposição do PL”, disse em recente entrevista. Ainda pelo PL, especula-se que o vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, também deve ser candidato a deputado estadual.
Os jundiaienses também seguem de olho nos indicados do atual prefeito, Gustavo Martinelli (União). Nos últimos dias, o nome da primeira-dama de Jundiaí, Ellen Camila Martinelli, ganhou força nos bastidores para concorrer à Alesp. Procurada, ela afirmou ficar honrada e grata pela confiança e pelo carinho da população. “Isso me motiva ainda mais a seguir trabalhando com dedicação. No momento, meu foco é continuar desenvolvendo o trabalho à frente do Fundo Social, fortalecendo ações que impactam diretamente a vida das pessoas e das famílias da nossa cidade. Esse é o compromisso que assumo agora: cuidar, servir e fazer a diferença onde estou”, disse.
O presidente da Câmara, Edicarlos Vieira (União), também é pré-candidato a deputado estadual. Dentro da superfederação entre o União Brasil e o Partido Progressistas (PP), batizada de União Progressista (UPB), ainda especula-se o nome do vereador Cristiano Lopes (PP).
O Partido Novo também deverá lançar candidatos na região e a probabilidade é que o ex-presidente da Câmara de Jundiaí, Antonio Carlos Albino, seja confirmado como pré-candidato a deputado federal. No PSD, a possibilidade ainda se mantém com a dobradinha Ricardo Benassi, para deputado federal, e Danilo Joan, ex-prefeito de Cajamar, para deputado estadual.
O campo progressista ainda vive momentos de indefinição. Por ora, apenas Felipe Pinheiro (REDE) está confirmado como pré-candidato a deputado federal. Existe a possibilidade de uma dobradinha com a presidente local do PSOL, Cintia Vanessa, dentro da federação partidária. No PSOL, apesar de ser frequentemente cotado, o vereador Henrique Parra nega que disputará o pleito e afirma que irá cumprir integralmente o mandato na Câmara. O PT também segue com a situação indefinida.
Nomes como o vereador Dika Xique-Xique (Podemos), o deputado estadual Alexandre Pereira (Solidariedade) e o diretor-presidente da Escola de Gestão Pública (EGP), Silas Feitosa (PRTB), também aparecem como possibilidades.