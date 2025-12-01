01 de dezembro de 2025
CINCO PAÍSES

Jundiaí recebe a 2ª Mostra Mercosul Audiovisual, com 12 curtas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Mostra Mercosul Audiovisual reúne 12 curtas de cinco países na Sala de Cinema do Expressa
Mostra Mercosul Audiovisual reúne 12 curtas de cinco países na Sala de Cinema do Expressa

Jundiaí passa a integrar a circulação da 2ª Mostra Mercosul Audiovisual no Brasil, que chega à cidade com 12 curtas-metragens de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Colômbia, reunidos na programação Territórios e Paisagens em Transformação. As exibições são gratuitas e acontecem nos dias 2 e 3 de dezembro, às 19h, na Sala de Cinema do Expressa, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). A programação é dividida em duas sessões: uma voltada ao público infantil e outra ao público geral.

A sessão infantil, que acontece na terça (2), apresenta obras que estimulam a imaginação e o vínculo das crianças com a natureza, como "A menina e o mar", "Casa na árvore", "Os Macarus", "No están solos II", "De onde você é?" e "El intronauta". São histórias que abordam o cuidado com o planeta, o poder da criatividade e o aprendizado no cotidiano.

VEJA MAIS:

Já a sessão para o público geral, que acontece na quarta (3), reúne produções que tratam de memória, resistência e identidades regionais. Entre elas estão "Dois Riachões: cacau e liberdade", "Keradó", "Mita’i Churi", "La tierra sin mal", "Luthier" e "Movimentos migratórios", que destacam lutas comunitárias, saberes ancestrais e transformações sociais em diferentes territórios latino-americanos.

A Mostra é uma iniciativa da Secretaria do Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura (MinC), em parceria com a Recam, e integra a agenda da Presidência Pro Tempore do Brasil no Mercosul, fortalecendo a circulação audiovisual e o intercâmbio cultural na região.

Programação

2/12 – Sessão infantil – Imaginação, cuidado e encantamento

Indicada para o público infantil, a programação reúne curtas que exploram a fantasia, o aprendizado e o vínculo com a natureza. Entre eles:

  • A menina e o mar (Brasil) — Um encontro poético entre medo, sensibilidade e superação.
  • No están solos II (Paraguai) — Um alerta sobre a ameaça humana à vida selvagem, representada pelo jaguar.
  • Casa na árvore (Brasil) — A tentativa de um garoto de fugir da escola acaba se transformando em uma lição valiosa.
  • El intronauta (Colômbia) — Um mergulho em mundos imaginários como fuga de um cotidiano saturado de informações.
  • De onde você é? (Uruguai) — Uma reflexão breve e intensa sobre o cuidado com o planeta.
  • Os Macarus (Brasil) — Uma aventura sobre revitalização, imaginação e enfrentamentos simbólicos.

3/12 – Sessão para o público geral (acima de 12 anos) – Memória, resistência e ancestralidade

Para adolescentes e adultos, a sessão destaca narrativas que refletem sobre transformações sociais, defesa do território e identidade cultural:

  • Dois Riachões: cacau e liberdade (Brasil) — A trajetória de uma comunidade baiana que conquistou autonomia e lançou sua própria marca de chocolate.
  • Keradó (Colômbia) — A descoberta de uma caverna sagrada reacende a esperança de um povo indígena ameaçado.
  • Mita’i Churi (Argentina/Paraguai) — Um alerta sobre o recrutamento forçado de crianças em tempos de conflito.
  • La tierra sin mal (Argentina) — A busca Guarani por um território livre de males confrontada pelo avanço do desmatamento.
  • Luthier (Colômbia) — A construção de um instrumento torna-se ponte entre memória, natureza e magia.
  • Movimentos migratórios (Brasil) — A jornada de um imigrante que encontra, em uma pequena andorinha, o espelho de sua própria vulnerabilidade.

