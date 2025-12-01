Jundiaí passa a integrar a circulação da 2ª Mostra Mercosul Audiovisual no Brasil, que chega à cidade com 12 curtas-metragens de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Colômbia, reunidos na programação Territórios e Paisagens em Transformação. As exibições são gratuitas e acontecem nos dias 2 e 3 de dezembro, às 19h, na Sala de Cinema do Expressa, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). A programação é dividida em duas sessões: uma voltada ao público infantil e outra ao público geral.
A sessão infantil, que acontece na terça (2), apresenta obras que estimulam a imaginação e o vínculo das crianças com a natureza, como "A menina e o mar", "Casa na árvore", "Os Macarus", "No están solos II", "De onde você é?" e "El intronauta". São histórias que abordam o cuidado com o planeta, o poder da criatividade e o aprendizado no cotidiano.
Já a sessão para o público geral, que acontece na quarta (3), reúne produções que tratam de memória, resistência e identidades regionais. Entre elas estão "Dois Riachões: cacau e liberdade", "Keradó", "Mita’i Churi", "La tierra sin mal", "Luthier" e "Movimentos migratórios", que destacam lutas comunitárias, saberes ancestrais e transformações sociais em diferentes territórios latino-americanos.
A Mostra é uma iniciativa da Secretaria do Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura (MinC), em parceria com a Recam, e integra a agenda da Presidência Pro Tempore do Brasil no Mercosul, fortalecendo a circulação audiovisual e o intercâmbio cultural na região.
Programação
2/12 – Sessão infantil – Imaginação, cuidado e encantamento
Indicada para o público infantil, a programação reúne curtas que exploram a fantasia, o aprendizado e o vínculo com a natureza. Entre eles:
- A menina e o mar (Brasil) — Um encontro poético entre medo, sensibilidade e superação.
- No están solos II (Paraguai) — Um alerta sobre a ameaça humana à vida selvagem, representada pelo jaguar.
- Casa na árvore (Brasil) — A tentativa de um garoto de fugir da escola acaba se transformando em uma lição valiosa.
- El intronauta (Colômbia) — Um mergulho em mundos imaginários como fuga de um cotidiano saturado de informações.
- De onde você é? (Uruguai) — Uma reflexão breve e intensa sobre o cuidado com o planeta.
- Os Macarus (Brasil) — Uma aventura sobre revitalização, imaginação e enfrentamentos simbólicos.
3/12 – Sessão para o público geral (acima de 12 anos) – Memória, resistência e ancestralidade
Para adolescentes e adultos, a sessão destaca narrativas que refletem sobre transformações sociais, defesa do território e identidade cultural:
- Dois Riachões: cacau e liberdade (Brasil) — A trajetória de uma comunidade baiana que conquistou autonomia e lançou sua própria marca de chocolate.
- Keradó (Colômbia) — A descoberta de uma caverna sagrada reacende a esperança de um povo indígena ameaçado.
- Mita’i Churi (Argentina/Paraguai) — Um alerta sobre o recrutamento forçado de crianças em tempos de conflito.
- La tierra sin mal (Argentina) — A busca Guarani por um território livre de males confrontada pelo avanço do desmatamento.
- Luthier (Colômbia) — A construção de um instrumento torna-se ponte entre memória, natureza e magia.
- Movimentos migratórios (Brasil) — A jornada de um imigrante que encontra, em uma pequena andorinha, o espelho de sua própria vulnerabilidade.