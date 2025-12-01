Jundiaí passa a integrar a circulação da 2ª Mostra Mercosul Audiovisual no Brasil, que chega à cidade com 12 curtas-metragens de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Colômbia, reunidos na programação Territórios e Paisagens em Transformação. As exibições são gratuitas e acontecem nos dias 2 e 3 de dezembro, às 19h, na Sala de Cinema do Expressa, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). A programação é dividida em duas sessões: uma voltada ao público infantil e outra ao público geral.

A sessão infantil, que acontece na terça (2), apresenta obras que estimulam a imaginação e o vínculo das crianças com a natureza, como "A menina e o mar", "Casa na árvore", "Os Macarus", "No están solos II", "De onde você é?" e "El intronauta". São histórias que abordam o cuidado com o planeta, o poder da criatividade e o aprendizado no cotidiano.

VEJA MAIS: