10 de janeiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Idosa morre após cair de escada em consultório de Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO
O Samu foi acionado e prestou socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos
O Samu foi acionado e prestou socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos

Uma idosa de 69 anos morreu na sexta-feira (9), em Jundiaí, após cair da escada de um consultório odontológico. O acidente ocorreu no momento em que a vítima estava chegando para a consulta.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher subia três lances de escada quando se apoiou no guarda-corpo, que cedeu. A polícia investiga essa possibilidade.

Com a queda de aproximadamente cinco metros, ela sofreu um trauma na cabeça. O Samu foi acionado e prestou socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames e o consultório passará por perícia da Polícia Científica.

