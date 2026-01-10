Uma idosa de 69 anos morreu na sexta-feira (9), em Jundiaí, após cair da escada de um consultório odontológico. O acidente ocorreu no momento em que a vítima estava chegando para a consulta.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher subia três lances de escada quando se apoiou no guarda-corpo, que cedeu. A polícia investiga essa possibilidade.
Com a queda de aproximadamente cinco metros, ela sofreu um trauma na cabeça. O Samu foi acionado e prestou socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames e o consultório passará por perícia da Polícia Científica.