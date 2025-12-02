Neste ano, o município contabiliza 192.712 contribuintes com imóveis registrados. Desses, 32.611 já optaram por receber o carnê diretamente por e-mail. Entre janeiro e 25 de novembro de 2025, foram realizados 3.257 novos cadastros na modalidade eletrônica, demonstrando a crescente adesão da população à solução digital.

Os moradores de Jundiaí que desejam receber o carnê do IPTU de forma totalmente on-line têm até o dia 10 de dezembro para realizar o cadastro no portal da prefeitura . A modalidade digital, além de prática, contribui para a redução do uso de papel e para a agilidade na entrega do documento.

A substituição da versão impressa pelo documento eletrônico também gera impacto ambiental positivo. Cada carnê físico pesa, em média, 28 gramas, e a adoção do formato digital já evitou o consumo de 913,10 quilos de papel. Com mais adesões, esse número pode crescer significativamente nos próximos anos.

Além da questão sustentável, o IPTU Digital oferece mais comodidade: o carnê eletrônico permite o pagamento por Pix, pelos aplicativos dos bancos ou diretamente pelo Aplicativo Jundiaí, que reúne, no ícone “Meu IPTU”, todos os serviços relacionados ao tributo.

A chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário, Gabriela Cergol Spina, reforça a importância de ampliar a participação da população no sistema. “Estamos em um processo de modernização contínua, e o IPTU Digital é parte fundamental desse avanço. Ao optar pelo formato eletrônico, o contribuinte ganha agilidade e segurança, além de contribuir com a cidade ao reduzir o impacto ambiental. A adesão é simples, rápida e representa um benefício para todos.”