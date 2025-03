Jundiaienses em débito com o município podem parcelar pagamento

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Governo e Finanças, disponibiliza o Programa de Pagamento Incentivado de Parcelamento Administrativo (PPIPA), que permite a regularização de débitos municipais, como IPTU, ISS, taxas, alvarás e multas por infrações de posturas municipais. O programa possibilita tanto o pagamento à vista quanto o parcelamento das pendências.

O gestor adjunto de Finanças, José Roberto Rizzotti, reforça a importância do programa para que os contribuintes possam regularizar suas pendências com o município de forma acessível. “O PPIPA é uma excelente oportunidade para os munícipes quitarem seus débitos com condições especiais. Além de evitar encargos adicionais, a adesão ao programa contribui para a melhoria dos serviços públicos da cidade”, afirma.

Descontos oferecidos pelo PPIPA para pagamento à vista (para os exercícios anteriores a 2025