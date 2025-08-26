Economia de papel: Jundiaí amplia adesão ao IPTU Digital

O IPTU Digital (Eletrônico) já conquistou milhares de jundiaienses pela praticidade e segurança. O sistema permite que o contribuinte receba o carnê do imposto diretamente por e-mail, evitando a impressão em papel e garantindo rapidez no acesso ao documento. Quem ainda não aderiu tem até o dia 10 de dezembro de 2025 para se cadastrar no site da Prefeitura de Jundiaí: clique aqui.
Atualmente, Jundiaí conta com 191,6 mil contribuintes de imóveis inscritos, mas apenas 32,6 mil já recebem o IPTU por e-mail, 17%. Entre janeiro e agosto de 2025, foram realizados 2,8 mil novos cadastros para a modalidade digital.
A iniciativa é sustentável e já gerou impacto positivo no meio ambiente: cada carnê impresso pesa, em média, 28 gramas, e a adesão ao sistema eletrônico já evitou o consumo de 912,8 kg de papel. Esse número pode ser muito maior à medida que mais cidadãos optarem pelo formato digital.
Além de reduzir o uso de papel, o IPTU Digital garante mais comodidade: com o carnê eletrônico em mãos, o contribuinte pode realizar o pagamento via Pix ou pelo aplicativo do banco, de maneira simples e rápida. O APP Jundiaí também oferece o ícone “Meu IPTU”, que reúne todos os serviços relacionados ao tributo em um só lugar.
Segundo a chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário, Gabriela Cergol Spina, a adesão ao sistema representa um ganho coletivo. “O IPTU Digital é uma forma moderna de facilitar a vida do contribuinte e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. Além disso, o envio por e-mail garante segurança, já que reduz o risco de extravios, fraudes e golpes. É um serviço que une praticidade, sustentabilidade e confiança.”
O IPTU Digital foi instituído pelo Código Tributário do Município e regulamentado pelo Decreto nº 27.251/17.
Como aderir
Para se inscrever e receber o carnê do IPTU de 2026 por e-mail é muito fácil: basta acessar o site da prefeitura, informar o número do contribuinte e o CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel.