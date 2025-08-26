Economia de papel: Jundiaí amplia adesão ao IPTU Digital

O IPTU Digital (Eletrônico) já conquistou milhares de jundiaienses pela praticidade e segurança. O sistema permite que o contribuinte receba o carnê do imposto diretamente por e-mail, evitando a impressão em papel e garantindo rapidez no acesso ao documento. Quem ainda não aderiu tem até o dia 10 de dezembro de 2025 para se cadastrar no site da Prefeitura de Jundiaí: clique aqui.

Atualmente, Jundiaí conta com 191,6 mil contribuintes de imóveis inscritos, mas apenas 32,6 mil já recebem o IPTU por e-mail, 17%. Entre janeiro e agosto de 2025, foram realizados 2,8 mil novos cadastros para a modalidade digital.

A iniciativa é sustentável e já gerou impacto positivo no meio ambiente: cada carnê impresso pesa, em média, 28 gramas, e a adesão ao sistema eletrônico já evitou o consumo de 912,8 kg de papel. Esse número pode ser muito maior à medida que mais cidadãos optarem pelo formato digital.