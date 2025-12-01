A quinta edição do evento destaca o intercâmbio entre os equipamentos culturais, onde cada instituição será responsável por atividades realizadas em outro ponto cultural da avenida. Neste ano, as trocas se darão da seguinte forma: Casa das Rosas recebe Japan House São Paulo; Centro Cultural Fiesp abriga Itaú Cultural; IMS Paulista acomoda Centro Cultural Fiesp; Itaú Cultural apresenta IMS Paulista; Japan House São Paulo acolhe Sesc Avenida Paulista; Masp abarca Casa das Rosas; e, por fim, Sesc Avenida Paulista recebe Masp. A proposta reforça a união do grupo e a importância da cultura, além de convidar o público a experienciar a avenida Paulista de um modo diferente, aproximando ainda mais a arte da vida urbana.

Em continuidade à iniciativa que começou em 2018, a Paulista Cultural promove mais uma edição do evento de intercâmbio de programação em sete instituições da avenida Paulista: Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, Masp e Sesc Avenida Paulista. Com programação diversa e gratuita, o evento acontece no dia 7 de dezembro, das 10h às 17h, em celebração antecipada ao aniversário de 134 anos da avenida Paulista.

Casa das Rosas no Masp: A Casa das Rosas leva ao Masp a beleza ancestral de contar histórias, um ato que entrelaça afetos e desperta o sentimento de pertencimento. O projeto “O que te assombra?”, coordenado pelo compositor e roteirista Thiago de Souza, desde 2022, vem explorando essa força narrativa ao unir memória, oralidade e o magnetismo das histórias sobrenaturais. Por meio de palestras, publicações e experiências em cemitérios, espaços religiosos e pontos de memória, o grupo investiga como os “causos” e lendas urbanas revelam aspectos profundos da cultura e da mente coletiva. Nesta apresentação, os participantes serão convidados a revisitar a São Paulo invisível, aquela que pulsa sob o concreto e ecoa sobre o asfalto. Entre aparições e mitos, surgem figuras como o Anhangá, os fantasmas do Teatro Municipal, das assombrações do Prédio dos Correios e do Edifício Martinelli, o Lobisomem do Largo São Francisco, o trágico incêndio do Edifício Joelma e até a misteriosa lenda do cemitério de Adão e Eva na Mooca.

Centro Cultural Fiesp no IMS Paulista: O Centro Cultural Fiesp (CCF) realiza, no IMS Paulista, a oficina “Colorindo a luz: experimentos com giz sobre fotografia”. A atividade convida o público a explorar a relação entre pintura e fotografia por meio de intervenções com giz pastel sobre imagens impressas, propondo experimentações que ampliam a percepção visual e criativa. Ao longo dos 120 minutos de duração, os participantes poderão testar cores, texturas e gestos manuais que transformam fotografias em composições únicas, misturando memória, materialidade e imaginação. A oficina acontece na Sala Multiuso do IMS Paulista com capacidade para 25 participantes. A participação é gratuita e será organizada por meio da distribuição de senhas, uma hora antes do início da atividade.

IMS Paulista no Itaú Cultural: A oficina Máscaras não convencionais, com o artista visual e arte educador Daniel Normal, propõe às pessoas participantes inventar personagens, experimentar novas identidades e dar vida a seres que ainda não existem, a partir da criação de máscaras utilizando materiais reciclados. Promovida pelo Instituto Moreira Salles no Itaú Cultural, a atividade propõe discutir identidade, estimular a expressividade e explorar práticas de upcycling, processo de transformar itens antigos em novas criações tridimensionais.