Em continuidade à iniciativa que começou em 2018, a Paulista Cultural promove mais uma edição do evento de intercâmbio de programação em sete instituições da avenida Paulista: Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, Masp e Sesc Avenida Paulista. Com programação diversa e gratuita, o evento acontece no dia 7 de dezembro, das 10h às 17h, em celebração antecipada ao aniversário de 134 anos da avenida Paulista.
A quinta edição do evento destaca o intercâmbio entre os equipamentos culturais, onde cada instituição será responsável por atividades realizadas em outro ponto cultural da avenida. Neste ano, as trocas se darão da seguinte forma: Casa das Rosas recebe Japan House São Paulo; Centro Cultural Fiesp abriga Itaú Cultural; IMS Paulista acomoda Centro Cultural Fiesp; Itaú Cultural apresenta IMS Paulista; Japan House São Paulo acolhe Sesc Avenida Paulista; Masp abarca Casa das Rosas; e, por fim, Sesc Avenida Paulista recebe Masp. A proposta reforça a união do grupo e a importância da cultura, além de convidar o público a experienciar a avenida Paulista de um modo diferente, aproximando ainda mais a arte da vida urbana.
Casa das Rosas no Masp: A Casa das Rosas leva ao Masp a beleza ancestral de contar histórias, um ato que entrelaça afetos e desperta o sentimento de pertencimento. O projeto “O que te assombra?”, coordenado pelo compositor e roteirista Thiago de Souza, desde 2022, vem explorando essa força narrativa ao unir memória, oralidade e o magnetismo das histórias sobrenaturais. Por meio de palestras, publicações e experiências em cemitérios, espaços religiosos e pontos de memória, o grupo investiga como os “causos” e lendas urbanas revelam aspectos profundos da cultura e da mente coletiva. Nesta apresentação, os participantes serão convidados a revisitar a São Paulo invisível, aquela que pulsa sob o concreto e ecoa sobre o asfalto. Entre aparições e mitos, surgem figuras como o Anhangá, os fantasmas do Teatro Municipal, das assombrações do Prédio dos Correios e do Edifício Martinelli, o Lobisomem do Largo São Francisco, o trágico incêndio do Edifício Joelma e até a misteriosa lenda do cemitério de Adão e Eva na Mooca.
Centro Cultural Fiesp no IMS Paulista: O Centro Cultural Fiesp (CCF) realiza, no IMS Paulista, a oficina “Colorindo a luz: experimentos com giz sobre fotografia”. A atividade convida o público a explorar a relação entre pintura e fotografia por meio de intervenções com giz pastel sobre imagens impressas, propondo experimentações que ampliam a percepção visual e criativa. Ao longo dos 120 minutos de duração, os participantes poderão testar cores, texturas e gestos manuais que transformam fotografias em composições únicas, misturando memória, materialidade e imaginação. A oficina acontece na Sala Multiuso do IMS Paulista com capacidade para 25 participantes. A participação é gratuita e será organizada por meio da distribuição de senhas, uma hora antes do início da atividade.
IMS Paulista no Itaú Cultural: A oficina Máscaras não convencionais, com o artista visual e arte educador Daniel Normal, propõe às pessoas participantes inventar personagens, experimentar novas identidades e dar vida a seres que ainda não existem, a partir da criação de máscaras utilizando materiais reciclados. Promovida pelo Instituto Moreira Salles no Itaú Cultural, a atividade propõe discutir identidade, estimular a expressividade e explorar práticas de upcycling, processo de transformar itens antigos em novas criações tridimensionais.
Itaú Cultural no Centro Cultural Fiesp: O Itaú Cultural leva à esplanada do Centro Cultural Fiesp (CCF) a cia Tapioca com o espetáculo Cavaco e sua Pulga, que transporta o público para o universo clássico e imaginário do circo de pulgas. Com direção de Helder Vasconcelos, a produção tem como personagem central Maria, uma pulga adestrada que chega de paraquedas, canta, faz música com panelas, cospe fogo e doma uma fera. Ela realiza todas essas aventuras circenses ao lado de Cavaco, um excêntrico domador e condutor desse grande show, vivido por Anderson Machado, que além da atuação assina o roteiro e criação do espetáculo. A apresentação acontece às 11h30, ao ar livre, e conta com interpretação em libras.
Japan House São Paulo na Casa das Rosas: Como programação relacionada à exposição "Fluxos - o Japão e a água", a Japan House São Paulo leva à Casa das Rosas uma vivência com a pintura sumiê, uma técnica japonesa que utiliza tinta preta à base de carvão (sumi) e pincéis japoneses para retratar paisagens, animais e objetos, com formas reduzidas e simplificadas, utilizando gestos e traços fluídos. No sumiê, a água tem um papel determinante: além de diluir a tinta sumi, trazendo a transparência e a leveza características da técnica, a água dá mais fluidez aos traços. A atividade é conduzida pela escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka, que apresentará os pincéis japoneses e a tinta sumi. Em um segundo momento, o público praticará as pinceladas, produzindo uma poesia de imagens a partir de representações da natureza. A atividade contará com o recurso de libras e faz parte da Virada Inclusiva, promovida pelo Governo de São Paulo, tendo uma parte das vagas reservada ao público surdo.
Masp no Sesc Avenida Paulista: O Masp promove uma oficina de desenho e música com os artistas Fernando Catatau e YMA no Sesc Avenida Paulista, convidando o público a criar materiais gráficos, como pôsteres e capas de disco, em diálogo com a música. A atividade combina processos de ilustração com uma trilha sonora ao vivo, proporcionando uma experiência de integração entre as artes visuais e a música. YMA é compositora, cantora, poeta e artista visual e experimenta uma estética artística fantasiosa. Catatau é cantor, produtor, artista plástico, fundador da banda Cidadão Instigado e produz um som não usual com guitarras e composições complexas e psicodélicas.
Sesc Avenida Paulista na Japan House São Paulo: Nengaj? & Komorebi - Cartões postais em aquarela é a atividade que será conduzida por Bruno Mitsuo Makia na Japan House São Paulo. Nela, o público é convidado a pintar em aquarela seus próprios cartões postais tendo como referência imagens previamente preparadas pelo artista com recortes visuais do território da avenida Paulista. A ação se inspira em uma tradição japonesa, Nengaj?, que se refere ao hábito cultural de enviar cartões postais em dezembro como forma de agradecimento; e Komorebi é o termo que descreve a luz do sol através das folhas das árvores - nos convidando a perceber o ambiente ao nosso redor e estar atentos ao nosso tempo presente. Os cartões produzidos serão enviados via serviço postal para os destinatários indicados por cada participante. A atividade conta com interpretação em libras.
Serviço: Paulista Cultural 2025
Quando: Domingo, 7 de dezembro de 2025
Casa das Rosas no Masp
contação de história: O poder sobrenatural de contar histórias
com Thiago de Souza
Horário: 14h às 15h30 | Duração: 90min
Classificação indicativa: Livre
Grátis
Capacidade: sem limite de participantes
Local: Vão livre do Masp - avenida Paulista, 1578
Centro Cultural Fiesp no IMS Paulista
atividade: Colorindo a luz: experimentos com giz sobre fotografia
com Vinicius Buava
Horário: 11h às 13h | Duração: 120min
Classificação indicativa: Livre
Grátis | Distribuição de senhas uma hora antes do início da atividade
Capacidade: 25 pessoas
Local: IMS Paulista (Sala Multiuso - 9° andar) - avenida Paulista, 2424
Masp no Sesc Avenida Paulista
atividade: Oficina de desenho e música
com Catatau e YMA
Horário: 16h30 às 18h | Duração: 90min
Classificação indicativa: Livre
Grátis | Distribuição de senhas no local por ordem de chegada
Capacidade: 20 pessoas
Local: Sesc Avenida Paulista (Térreo) - avenida Paulista, 119
IMS Paulista no Itaú Cultural
atividade: Máscaras não convencionais
com Daniel Normal
Horário: 15h às 17h | Duração: 120min
Classificação indicativa: a partir de 8 anos.
Obs: supervisão dos pais para menores de 12 anos
Grátis | Distribuição de senhas
Capacidade: 20 participantes
Local: Itaú Cultural (9º andar) - avenida Paulista, 149
Acessibilidade: Libras
Itaú Cultural no Centro Cultural Fiesp
espetáculo: Cavaco e sua Pulga
com a Cia Tapioca
Horário: 11h30 às 12h | Duração: 90min
Classificação indicativa: Livre
Grátis
Local: Fiesp – Esplanada - avenida Paulista, 1313 (Estação Trianon-MASP do Metrô)
Japan House São Paulo na Casa das Rosas
atividade: Poesia com pincéis japoneses
Horário: Duas sessões das 10h30 às 12h30 e das 15h às 17h
Classificação indicativa: Livre (crianças a partir de 6 anos e adultos)
Grátis | Distribuição de senhas 30 minutos antes de cada sessão na recepção da Casa das Rosas.
Menores de 15 anos deverão estar acompanhadas de um adulto responsável
Vagas limitadas
*Parte das vagas reservada ao público surdo
Local: Casa das Rosas - avenida Paulista, 37 - Estação Brigadeiro do Metrô Acessibilidade: Libras
*Esta atividade do Educativo da JHSP conta com incentivos do ProAC, Programa de Ação Cultural, lei de incentivo à cultura do estado de São Paulo.
Sesc Avenida Paulista na Japan House São Paulo
atividade: Nengaj? s komorebi - Cartões postais em aquarela
com Bruno Mitsuo Makia
Horário: das 11h às 12h30 e das 14h às 15h30 | Duração: 90min
Classificação indicativa: a partir de 7 anos
Acessibilidade: Libras | Vagas limitadas - parte das vagas reservada ao público surdo
Grátis | Sistema de inscrições da JHSP via Bilheteria Express
Local: Japan House São Paulo - avenida Paulista, 52 - Estação Brigadeiro do Metrô