A Câmara Municipal de Jundiaí encaminhou à Prefeitura uma indicação, nesta semana, solicitando a realização de audiência pública sobre o empreendimento “Terras de Antonio e Antonieta”, previsto para a região do Medeiros, às margens da Serra do Japi. A proposta foi apresentada pelo vereador Henrique Parra Parra (Psol) após o cancelamento de uma audiência pública pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), sem justificativa, que ocorreria na última quarta-feira (6). Sobre a indicação, o município adiantou que a condução do tema cabe ao Governo do Estado.

O documento pede que a audiência seja realizada pela prefeitura, com apresentação dos estudos técnicos e avaliações de impactos ambientais e urbanísticos. O protocolo argumenta que o projeto, com 411 lotes entre a Rodovia Dom Gabriel Paulino Couto e a Serra do Japi, está localizado em uma área de relevância ambiental inserida no bioma Mata Atlântica, o que demanda ampla discussão pública e maior transparência sobre possíveis impactos na mobilidade, infraestrutura e recursos hídricos da região. Cita ainda preocupações manifestadas por moradores da região em relação ao crescimento urbano acelerado, aumento do trânsito e preservação ambiental no entorno da Serra do Japi.

O parlamentar afirmou que espera que uma audiência pública seja realizada pela Prefeitura ainda neste mês, “diante da urgência do tema e da cobrança da população por respostas sobre os impactos do empreendimento”. Defendeu maior transparência no processo e prazo adequado para divulgação dos impactos. Parra ainda argumentou que a realização de uma audiência pelo município seria o mais coerente, dado o discurso da Prefeitura sobre a revisão do Plano Diretor e a necessidade de um crescimento urbano organizado na cidade.