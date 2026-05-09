Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, em conjunto com o DHPP de São Paulo — Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa — realizou, na manhã de sexta-feira (8), uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem investigado por armazenamento de pornografia infantil na cidade de Jundiaí.

A ação foi resultado de um intenso trabalho de inteligência desenvolvido pelas equipes especializadas, que identificaram a possível existência de um indivíduo armazenando conteúdo relacionado à exploração sexual infantil no município.

Com base nas investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão pela 1ª Vara Criminal de Jundiaí. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram no aparelho celular do suspeito uma grande quantidade de arquivos contendo pornografia infantil.