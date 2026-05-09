Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, em conjunto com o DHPP de São Paulo — Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa — realizou, na manhã de sexta-feira (8), uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem investigado por armazenamento de pornografia infantil na cidade de Jundiaí.
A ação foi resultado de um intenso trabalho de inteligência desenvolvido pelas equipes especializadas, que identificaram a possível existência de um indivíduo armazenando conteúdo relacionado à exploração sexual infantil no município.
Com base nas investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão pela 1ª Vara Criminal de Jundiaí. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram no aparelho celular do suspeito uma grande quantidade de arquivos contendo pornografia infantil.
De acordo com a equipe, foram encontrados mais de 500 vídeos e fotografias envolvendo crianças e adolescentes em situações de abuso e exploração sexual. A faixa etária estimada das vítimas varia entre aproximadamente 4 anos de idade até a adolescência.
Após a localização do material, o investigado foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí, unidade especializada também na repressão a crimes sexuais e casos de pedofilia. A autoridade policial responsável pela ocorrência ratificou a prisão em flagrante.
Os policiais destacaram a complexidade emocional e operacional de ocorrências desta natureza, especialmente diante da gravidade do conteúdo encontrado durante as diligências.
A DDM de Jundiaí é reconhecida nacionalmente pelas ações de combate à violência contra a mulher e repressão a crimes sexuais, tendo realizado diversas prisões recentes relacionadas a estupro, exploração sexual infantil e pedofilia.