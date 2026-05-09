09 de maio de 2026
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DEVENDO AO FILHO

Pai usa o dinheiro da pensão alimentícia em sexo com travesti

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O pai caloteiro foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.
O pai caloteiro foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

Um pai devedor de pensão alimentícia e que estava sendo procurado pela Justiça com mandado para 90 dias de prisão, foi capturado em um matagal, em Itupeva, ao ser abordado logo após ter relação sexual com uma travesti profissional do sexo.

Os PMs faziam patrulhamento pela avenida Prefeito José Carlos, quando avistaram uma motocicleta no matagal. A situação suspeita levou os agentes a desembarcarem da viatura para uma incursão.

Quando se aproximavam, uma travesti saiu do matagal informando que estava fazendo sexo com um cliente, e que já havia "terminado o serviço".

Logo em seguida saiu o cliente, dono da moto. Em averiguação, a moto constou como regular. Já em checagem aos suspeitos, os policiais descobriram que o cliente estaca sendo procurado pela Justiça por dívida de pensão no valor de R$ 1.378.

Apesar de estar pagando por sexo, ele alegou que não tinha dinheiro para apagar a pensão ao filho. O pai caloteiro foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

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