Um pai devedor de pensão alimentícia e que estava sendo procurado pela Justiça com mandado para 90 dias de prisão, foi capturado em um matagal, em Itupeva, ao ser abordado logo após ter relação sexual com uma travesti profissional do sexo.

Os PMs faziam patrulhamento pela avenida Prefeito José Carlos, quando avistaram uma motocicleta no matagal. A situação suspeita levou os agentes a desembarcarem da viatura para uma incursão.

Quando se aproximavam, uma travesti saiu do matagal informando que estava fazendo sexo com um cliente, e que já havia "terminado o serviço".