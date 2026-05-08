A primeira onda de frio do ano deve atingir o Estado de São Paulo a partir deste sábado (9). A sexta-feira (8) começou com sol entre nuvens e muita ventania, com queda perceptível na temperatura, que não passou dos 18° nas primeiras horas da manhã.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, uma significativa mudança nas condições do tempo até domingo (10) será percebida devido a aproximação de uma frente fria, seguida de massa de ar polar, que deverá derrubar drasticamente as temperaturas a partir de segunda-feira (11). As chuvas podem atingir várias regiões do Estado com a aproximação da frente fria. Há possiblidade de temporais isolados, raios e rajadas de ventos entre 40 km/h e 50km/h.

Jundiaí

As condições climáticas para o município seguem a mesma tendência das demais regiões do Estado nos próximos dias. Sábado e domingo deverão ser de temperaturas amenas, com manhãs mais frescas e tardes com máximas na casa dos 28° C. Porém, de acordo com a Defesa Civil, a partir de domingo os jundiaienses deverão começar a sentir mais frio com o avanço da massa de ar polar. Entre segunda-feira (11) e quarta-feira (13) a previsão é de temperaturas mínimas na casa dos 12° C, principalmente durante a noite. Os nevoeiros devem predominar na região, aumentando o alerta para motoristas principalmente nas primeiras horas do dia.