O Sesc Jundiaí integra a itinerância da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que leva ao público do interior do estado (Araraquara, Birigui, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Preto e São Carlos) uma seleção de lançamentos do cinema mundial contemporâneo. Entre os dias 18 de novembro e 9 de dezembro, o teatro da unidade exibe na tela grande seis longas-metragens que se destacaram na programação da capital. As sessões são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes.

A programação começa na próxima terça-feira (18), às 20h, com "Dracula", de Radu Jude (Romênia/Áustria/Luxemburgo/Brasil, 2025). O filme explora a criação de uma falsa inteligência artificial por um jovem cineasta, gerando histórias surreais que reinventam o mito do vampiro com estética kitsch e provocativa. (Classificação: 18 anos).

No dia seguinte, quarta-feira (19), no mesmo horário, é a vez de "Kontinental ’25", também do romeno Radu Jude. Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim, o filme acompanha a crise moral de uma oficial de justiça na Transilvânia encarregada de despejar um homem sem-teto. (Classificação: 16 anos).