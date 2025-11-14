O Sesc Jundiaí integra a itinerância da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que leva ao público do interior do estado (Araraquara, Birigui, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Preto e São Carlos) uma seleção de lançamentos do cinema mundial contemporâneo. Entre os dias 18 de novembro e 9 de dezembro, o teatro da unidade exibe na tela grande seis longas-metragens que se destacaram na programação da capital. As sessões são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes.
A programação começa na próxima terça-feira (18), às 20h, com "Dracula", de Radu Jude (Romênia/Áustria/Luxemburgo/Brasil, 2025). O filme explora a criação de uma falsa inteligência artificial por um jovem cineasta, gerando histórias surreais que reinventam o mito do vampiro com estética kitsch e provocativa. (Classificação: 18 anos).
No dia seguinte, quarta-feira (19), no mesmo horário, é a vez de "Kontinental ’25", também do romeno Radu Jude. Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim, o filme acompanha a crise moral de uma oficial de justiça na Transilvânia encarregada de despejar um homem sem-teto. (Classificação: 16 anos).
Na semana seguinte, terça-feira (25), às 20h, a Mostra exibe "A Sombra do Meu Pai", de Akinola Davies Jr (Reino Unido/Nigéria, 2025). O longa semi-autobiográfico se passa em um único dia em Lagos, durante a crise eleitoral de 1993, e foca na jornada de um pai afastado e seus filhos. A obra recebeu menção honrosa do júri da Caméra d’Or no Festival de Cannes. (Classificação: 14 anos).
Na quarta (26), às 20h, será exibido "Enzo" (França/Itália/Bélgica, 2025), dirigido por Robin Campillo. Com roteiro de Campillo e Laurent Cantet, o filme aborda a jornada de um jovem aprendiz de pedreiro no Sul da França, explorando temas de trabalho, juventude e pertencimento. (Classificação: 14 anos).
A programação de dezembro começa na terça (2), às 20h, com "Yunan" (Alemanha/Canadá/Itália/Palestina/Catar/Jordânia, 2025), de Ameer Fakher Eldin. A narrativa segue Munir, que busca refúgio em uma ilha remota, onde inicia um processo de reconciliação com sua história através de novos encontros. (Classificação: 14 anos).
Encerrando a itinerância em Jundiaí, na terça (9), às 20h, o Sesc exibe "Sorry, Baby" (EUA, 2025). Escrito, dirigido e estrelado por Eva Victor, o filme acompanha a jornada de cura de uma professora universitária após um trauma, usando humor ácido e sensibilidade. A produção foi premiada pelo melhor roteiro no Festival de Sundance. (Classificação: 16 anos).
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Itinerância 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Teatro | Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc
Dracula 18/11, terça, 20h
Kontinental ’25 19/11, quarta, 20h
A Sombra do Meu Pai 25/11, terça, 20h
Enzo 26/11, quarta, 20h
Yunan 2/12, terça, 20h
Sorry, Baby 9/12, terça, 20h