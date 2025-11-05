Como parte das ações do Mês da Consciência Negra 2025 em Jundiaí, a programação da Sala São Paulo-Minas do Espaço Expressa da iniciativa Pontos MIS trará as exibições gratuitas de filmes temáticos. A iniciativa no Município é viabilizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita e por ordem de chegada, conforme a classificação etária de cada obra.
A estreia ficará por conta de “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, na quinta-feira (6), às 19h. O filme de 2025 conta a história de Dé, um adolescente negro da periferia da Chatuba, Rio de Janeiro, que recebe a notícia de que sua avó, Almerinda, está na fase terminal da doença de Alzheimer.
No final de semana da Consciência, a programação traz duas sessões, que integrarão também o Festival Baobá, realizado pela SMCULT e a Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes).
Para a sexta-feira (21), às 17h, a programação traz “Barravento”, de 1961.Primeiro longa-metragem dirigido por Glauber Rocha, a história retrata uma vila de pescadores afrodescendentes na Bahia, onde se mantém antigos cultos ligados ao candomblé.
Já no sábado (22), às 10h, será exibido “O Sonho de Clarice”, de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho. Lançado em 2023, o filme conta a história de Clarice, uma menina super esperta que demonstra toda a sua capacidade criativa ao precisar lidar com a morte de sua mãe. E no dia 27, às 19h, “Sinhá Moça”, clássico do cinema brasileiro de Tom Payne, de 1953, que retrata o período abolicionista.
Oficina
No sábado (8), a programação Pontos MIS realiza também na Sala São Paulo-Minas de cinema a oficina “Roteiro para Super-Herói”. A atividade, a ser realizada das 9h30 às 13h30, é gratuita para os 25 primeiros inscritos por meio de formulário on-line. O objetivo da oficina é criar personagens e histórias de formação de personagem de super-herói. A mediação ficará por conta do roteirista e diretor Newton Cannito, que é doutor em Cinema pela USP, autor de livros de referência no ensino de roteiro (como “Manual de Roteiro” e “A televisão na Era Digital”), autor dos filmes “Silvio” e “Alô Alô Terezinha” e das séries premiadas “9mm”, “Unidade Básica” e “Z4”, e diretor de “Magal e os Formigas”,
O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa. O espaço conta ainda com estacionamento gratuito e coberto.