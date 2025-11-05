Como parte das ações do Mês da Consciência Negra 2025 em Jundiaí, a programação da Sala São Paulo-Minas do Espaço Expressa da iniciativa Pontos MIS trará as exibições gratuitas de filmes temáticos. A iniciativa no Município é viabilizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita e por ordem de chegada, conforme a classificação etária de cada obra.

A estreia ficará por conta de “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, na quinta-feira (6), às 19h. O filme de 2025 conta a história de Dé, um adolescente negro da periferia da Chatuba, Rio de Janeiro, que recebe a notícia de que sua avó, Almerinda, está na fase terminal da doença de Alzheimer.

No final de semana da Consciência, a programação traz duas sessões, que integrarão também o Festival Baobá, realizado pela SMCULT e a Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes).