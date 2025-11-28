Até o dia 30 de novembro, Jundiaí recebe a circulação do Festival Cidade da Cultura Comgás, que leva ao Interior uma agenda artística gratuita e diversa após a edição de sucesso realizada na Capital paulista em julho. A cidade recebe o evento em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).
O festival integra uma programação estadual que contempla 60 atividades até 13 de dezembro, valorizando a produção cultural local e ampliando a presença de artistas e autores da cidade.
A secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, reforça a importância de Jundiaí integrar o circuito estadual. “Para nós, receber o Festival Cidade da Cultura é reconhecer o protagonismo artístico de Jundiaí e fortalecer uma política cultural que valoriza nossos criadores, nossa história e nossos espaços públicos. É uma oportunidade de ampliar o diálogo com a comunidade e celebrar a diversidade de expressões que fazem parte da identidade cultural da cidade”, afirma.
- 28/11 – Jundiaí celebra seus nomes
Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Cultura e a Comgás promovem o coquetel e a cerimônia oficial de abertura, às 19h30 e 20h, respectivamente, na Sala Glória Rocha. A noite destaca personalidades que contribuíram para a história cultural jundiaiense:
- Germano Bandeira (“Boa Cabeça”) – símbolo da cultura popular, das festas e do carnaval de rua.
- Araken Martinho – arquiteto do Paço Municipal e referência nas artes visuais e no urbanismo.
- Everson Bellato Cirino (“Metal”) – sambista, presidente da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba e idealizador do Projeto Baobá.
- Édna Aparecida Oliveira Santos – presidente do Clube 28 de Setembro, guardiã da memória afro-brasileira na cidade.
- Inos Corradin (1929–2025) – artista ítalo-brasileiro com obras que integram o patrimônio público jundiaiense.
- 29/11 – Sábado literário destaca autores locais
Reforçando o protagonismo da cena literária jundiaiense, o sábado terá, pela manhã, a Feira Literária com 20 autores da cidade, no saguão do Centro das Artes.
À tarde, das 13h às 15h, ocorre a Roda de Conversa Literária com:
- Lilia Guerra
- Caetano Romão
- Carol Rodrigues
A mediação será de Rogério De Petrini da Silva Coelho, também com participação de autores de Jundiaí indicados pelo Conselho Municipal de Cultura.
- 30/11 – Domingo dedicado às artes visuais
O encerramento, realizado na Fábrica das Infâncias Japy, reforça a relação de Jundiaí com a arte urbana. Das 9h às 13h, o grafiteiro Iconek (Thiago Monteiro) conduz a oficina de personalização de muro, envolvendo crianças em um processo coletivo de criação.
Com uma programação que une formação, literatura e artes visuais, o Festival Cidade da Cultura Comgás reforça o protagonismo de Jundiaí e o compromisso da SMCULT com ações culturais inclusivas e acessíveis para toda a comunidade.