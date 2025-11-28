28 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jundiaí recebe o Festival Cidade da Cultura com tributo e leitura

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A Fábrica das Infâncias Japy será palco das atividades de artes visuais e da vivência de grafite com crianças durante o festival
A Fábrica das Infâncias Japy será palco das atividades de artes visuais e da vivência de grafite com crianças durante o festival

Até o dia 30 de novembro, Jundiaí recebe a circulação do Festival Cidade da Cultura Comgás, que leva ao Interior uma agenda artística gratuita e diversa após a edição de sucesso realizada na Capital paulista em julho. A cidade recebe o evento em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT).

O festival integra uma programação estadual que contempla 60 atividades até 13 de dezembro, valorizando a produção cultural local e ampliando a presença de artistas e autores da cidade.

VEJA MAIS:

A secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, reforça a importância de Jundiaí integrar o circuito estadual. “Para nós, receber o Festival Cidade da Cultura é reconhecer o protagonismo artístico de Jundiaí e fortalecer uma política cultural que valoriza nossos criadores, nossa história e nossos espaços públicos. É uma oportunidade de ampliar o diálogo com a comunidade e celebrar a diversidade de expressões que fazem parte da identidade cultural da cidade”, afirma.

  • 28/11 – Jundiaí celebra seus nomes

Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Cultura e a Comgás promovem o coquetel e a cerimônia oficial de abertura, às 19h30 e 20h, respectivamente, na Sala Glória Rocha. A noite destaca personalidades que contribuíram para a história cultural jundiaiense:

  • Germano Bandeira (“Boa Cabeça”) – símbolo da cultura popular, das festas e do carnaval de rua.
  • Araken Martinho – arquiteto do Paço Municipal e referência nas artes visuais e no urbanismo.
  • Everson Bellato Cirino (“Metal”) – sambista, presidente da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba e idealizador do Projeto Baobá.
  • Édna Aparecida Oliveira Santos – presidente do Clube 28 de Setembro, guardiã da memória afro-brasileira na cidade.
  • Inos Corradin (1929–2025) – artista ítalo-brasileiro com obras que integram o patrimônio público jundiaiense.
  • 29/11 – Sábado literário destaca autores locais

Reforçando o protagonismo da cena literária jundiaiense, o sábado terá, pela manhã, a Feira Literária com 20 autores da cidade, no saguão do Centro das Artes.

À tarde, das 13h às 15h, ocorre a Roda de Conversa Literária com:

  • Lilia Guerra
  • Caetano Romão
  • Carol Rodrigues

A mediação será de Rogério De Petrini da Silva Coelho, também com participação de autores de Jundiaí indicados pelo Conselho Municipal de Cultura.

  • 30/11 – Domingo dedicado às artes visuais

O encerramento, realizado na Fábrica das Infâncias Japy, reforça a relação de Jundiaí com a arte urbana. Das 9h às 13h, o grafiteiro Iconek (Thiago Monteiro) conduz a oficina de personalização de muro, envolvendo crianças em um processo coletivo de criação.

Com uma programação que une formação, literatura e artes visuais, o Festival Cidade da Cultura Comgás reforça o protagonismo de Jundiaí e o compromisso da SMCULT com ações culturais inclusivas e acessíveis para toda a comunidade.

