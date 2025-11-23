A Prefeitura de Jundiaí, a Associação Comercial e Empresarial (ACE), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e a Catedral Nossa Senhora do Desterro seguem com os últimos detalhes do Natal Luz 2025. A solenidade de abertura será no dia 1º de dezembro, a partir das 18h30, em frente ao Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão.

A programação especial de dezembro vai contar com atrações e intervenções culturais, ações de zeladoria e muitas outras ações. Entre os dias 01 e 05, o Museu recebe em suas janelas as tradicionais apresentações de corais, com três sessões a partir das 19h30. Além de grupos convidados, a programação contará com as apresentações dos corais da SMCULT – Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, que se apresenta na abertura, e o Coral Municipal de Jundiaí (adulto).

Já na segunda e terceira semanas de dezembro – de 08 a 12 e de 15 a 19 – o Museu será também o ponto de partida para uma série de intervenções e cortejos, com início às 18h e às 20h, e percorrendo as ruas do Centro. Ainda no Solar, a programação cultural contará com a tradicional Exposição de Presépios e, no jardim, aproveitando a nova iluminação cênica, serão realizadas – de 15 a 19 e 22 e 23 de dezembro, sempre a partir das 19h30 -as encenações do Presépio Vivo.