A Prefeitura de Jundiaí, a Associação Comercial e Empresarial (ACE), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e a Catedral Nossa Senhora do Desterro seguem com os últimos detalhes do Natal Luz 2025. A solenidade de abertura será no dia 1º de dezembro, a partir das 18h30, em frente ao Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão.
A programação especial de dezembro vai contar com atrações e intervenções culturais, ações de zeladoria e muitas outras ações. Entre os dias 01 e 05, o Museu recebe em suas janelas as tradicionais apresentações de corais, com três sessões a partir das 19h30. Além de grupos convidados, a programação contará com as apresentações dos corais da SMCULT – Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, que se apresenta na abertura, e o Coral Municipal de Jundiaí (adulto).
Já na segunda e terceira semanas de dezembro – de 08 a 12 e de 15 a 19 – o Museu será também o ponto de partida para uma série de intervenções e cortejos, com início às 18h e às 20h, e percorrendo as ruas do Centro. Ainda no Solar, a programação cultural contará com a tradicional Exposição de Presépios e, no jardim, aproveitando a nova iluminação cênica, serão realizadas – de 15 a 19 e 22 e 23 de dezembro, sempre a partir das 19h30 -as encenações do Presépio Vivo.
A SMCULT também irá realizar, de 08 a 12, de 15 a 19 e dia 23 de dezembro, shows musicais a partir das 19h30, em palco instalado na Praça da Matriz.
Já na Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes estão programadas apresentações do Projeto Guri, Corais de adolescentes e camerata de violões, além da tradicional exposição de Papais Noéis, com curadoria do artista Alex Roch.
As salas de espetáculo municipais também entram na programação especial, com espetáculos da Cia. Jovem de Dança, Companhia de Teatro de Jundiaí e Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) – corpos artísticos municipais da SMCULT – e do projeto “Tem Dança na Escola”.
No Teatro Polytheama, a programação será voltada para a comemoração de seu aniversário de 114 anos. E no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, a Galeria de Exposições Olga de Brito também receberá uma programação especial.
Caminhadas
A SMCULT também irá realizar atividades especiais sobre os patrimônios históricos municipais e edições extras de suas Caminhadas mediadas a bens culturais. Serão elas: edição noturna da caminhada do Centro Histórico no dia 04, às 19h, com ponto de encontro na Pinacoteca; uma edição especial pela Mesquita da Vila Arens, no dia 13, com encontro no estacionamento do Complexo Argos a partir das 9h; e uma edição noturna da caminhada do Espaço Expressa no dia 16, às 19h. As caminhadas serão gratuitas, para interessados previamente inscritos.
Expresso natalino
Uma das atrações mais esperadas é o tradicional Expresso Natalino, transporte gratuito e com alta periodicidade que irá circular entre o Centro e o Espaço Expressa, local onde o público poderá contar com estacionamento gratuito e coberto. Os agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) também terão aumento de efetivo, para acompanhar o trajeto do Expressinho, as tradicionais paradas realizadas no período e demais intervenções.
Já a gastronomia ficará por conta das bancas e food trucks dos permissionários das feiras livres e varejões municipais, do programa Jundiahy Gastronomia de Rua e dos empreendimentos das Rotas Turísticas municipais. O artesanato do programa Jundiaí Feito à Mão também marca presença, garantindo as diversas iniciativas da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) na programação natalina.
Os escritores da Câmara Setorial de Literatura do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) também marcam presença na programação, com a exposição e venda de suas obras, entre os dias 08 e 12.
Projeções luminosas
As tradicionais projeções luminosas sobre a fachada da Catedral, em parceria com a ACE, terão sessões de segunda a sexta-feira, às 19h20, 20h10 e 21h. Ainda na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), os visitantes poderão ainda prestigiar a Casa do Papai Noel – de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h e das 18h às 21h30 – e aos sábados e domingos, das 10h às 13h30 e das 14h30 às 16h – , os elementos de iluminação natalina – como túneis e árvores iluminadas -, festivais musicais, cortejos natalinos e apresentações teatrais, todos viabilizados pela Associação ao longo do mês.