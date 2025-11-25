25 de novembro de 2025
Concerto de novembro da OMJ contará com participações especiais

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Tenho certeza de que o público vai se deleitar com o programa”, comentou Claudia Feres, diretora artística da OMJ
Marcado para o sábado (29), às 20h, no Teatro Polytheama, o concerto de novembro da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) contará com dois convidados especiais: Letícia Sabatella – famosa e reconhecida por sua carreira de atriz, mas que desenvolve em paralelo uma consistente trajetória como cantora – e o pianista jundiaiense Paulo Braga.

“Conhecendo o trabalho de voz da Letícia Sabatella com o jundiaiense Paulo Braga, achei que seria um ótimo programa para diversificar nossa temporada com novas linguagens. Letícia alia sua expressividade dramática ao canto com muita sensibilidade. Tenho certeza de que o público vai se deleitar com o programa”, comentou Claudia Feres, diretora artística da OMJ.

O programa do concerto especial contará com composições de Caetano Veloso, João Donato, Luis Sérgio Carlini, Márcio Borges, Milton Nascimento, Roberto de Carvalho, Rita Lee e Lô Borges, compositor falecido no início do mês. Isso tudo além de obras autorais de Sabatella e de sucessos imortalizados nas vozes de Edith Piaf e Elza Soares.

A OMJ é um dos corpos artísticos da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). A secretária da pasta, Clarina Fasanaro, ressalta a questão da acessibilidade garantida para os concertos deste ano. “Além da acessibilidade física do nosso teatro municipal centenário, os concertos da OMJ vêm contando nesta temporada com audiodescrição e tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras)”, ressaltou.

Os ingressos gratuitos ficarão disponíveis na sexta-feira (28), a partir das 10h30, na internet, por meio da plataforma Sympla, e na bilheteria e totens eletrônicos do Centro das Artes, e a partir das 14h, na bilheteria e totens eletrônicos do Teatro Polytheama, que fica na rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro.

Mais OMJ

Assim como ao longo de toda a temporada 2025, o ensaio geral para concerto de novembro também estará aberto ao público na sexta-feira (28), a partir das 14h, no Teatro Polytheama. A entrada também será gratuita e por ordem de chegada, com número limitado de assentos.

