A agenda do fim de semana (28 a 30/11) no Sesc Jundiaí será dedicada à celebração da cultura popular brasileira e da expressão criativa, ancorada por dois shows gratuitos na Área de Convivência. A programação começa na sexta-feira (28), com a oficina Do Texto ao Verso. Conduzida pela educadora musical Caroline Cristina, o encontro propõe uma imersão na escrita poética inspirada por ritmos populares brasileiros como samba de coco, repente e cavalo-marinho. A atividade explora temáticas, referências e estruturas métricas desses estilos, traçando conexões com o rap e incentivando a criação autoral de quadrinhas e sextilhas.

O sábado (29) tem o foco na cultura popular, na criatividade manual e na infância. Pela tarde, na Biblioteca, a intervenção Avivar o axó: entre contos e encantos, da Cia. Quatro Ventos, promove uma ocupação literária que aproxima as infâncias da força criativa feminina e da conexão com a natureza. A mediação convida o público a explorar narrativas afro-brasileiras, indígenas e africanas, revelando tradições e valores ancestrais.



Simultaneamente, no Espaço de Tecnologias e Artes, a oficina Fax um Print, com Bruno Perê, convida a transformar desenhos em gravuras utilizando a tecnologia de uma máquina de fax, trazendo humor e criatividade para o uso de objetos cotidianos.

À noite, a Área de Convivência recebe o show FestERE convida Samba Pemba. O Coletivo FestERE, formado por um núcleo de artistas negros e afro-indígenas, promove uma celebração para as crianças, um encontro a partir do livro e da música. O grupo Samba Pemba celebra o samba de raiz como expressão de memória e resistência, em uma experiência para todas as idades, onde cultura e história se entrelaçam.



O domingo, 30/11, tem início na Biblioteca com a contação de histórias A Mulher que Pariu o Peixe, com Patrícia Ashanti e Marcelo Lima. O público é convidado a viajar pelas histórias de Severa Rosa, que, com sabor de café e bolo de fubá, e cheiro de chuva e colo de mãe, se embalam na rede da memória. À tarde, no Espaço de Tecnologias e Artes, a oficina Pinball Bagatela, também com Bruno Perê, ensina a construir um mini pinball tipo bagatela com materiais simples.



Encerrando a programação musical do mês, o show “Tá Tudo Aqui Dentro”, com Mayana Neiva, acontece na Área de Convivência às 17h30, dentro do projeto Todo Domingo um Som. O espetáculo celebra a potência da mulher nordestina, apresentando músicas autorais de seu primeiro álbum, que conta com participações de Chico César e Mestrinho, além de releituras de clássicos do forró e outras sonoridades que marcam a cultura popular. O show é gratuito e aberto a todos os públicos.



O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.



Serviço

oficina

Do Texto ao Verso, com Caroline Cristina

28/11, sexta, 19h | Espaço de Tecnologias e Artes

Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc

Classificação: a partir de 10 anos



intervenção

Avivar o axó: entre contos e encantos, com Cia. Quatro Ventos

29/11, sábado, 14h30 | Biblioteca | Grátis

Classificação: Livre

oficina

Fax um Print, com Bruno Perê

29/11, sábado, 14h30 | Espaço de Tecnologias e Artes

Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc

Classificação: a partir de 6 anos, acompanhado de adulto responsável