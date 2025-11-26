A Cia. Canto Vivo, um dos corais mais tradicionais de Jundiaí, com 39 anos de história, apresenta no domingo (30) o concerto “Série Coral ao Quadrado”. A performance está marcada para as 19 horas, na Paróquia São Roque - Cruzeiro. Como entrada solidária, os organizadores pedem a doação de 1kg de alimento não perecível (de preferência café) ou produtos de higiene e limpeza: sabão em pó ou pedra / papel higiênico/ água sanitária / sabonete / pasta de dente /shampoo/ desodorante / detergente.

A direção artística e regência da Cia. Canto Vivo é de Cláudia de Queiroz, e o coral tem como preparadora vocal a soprano Carla Castro. A “Série Coral ao Quadrado” é uma série de concertos que a Cia. Canto Vivo tem promovido há vários anos como intercâmbio com corais de Jundiaí e de cidades vizinhas. Já são 13 edições, sempre com um grupo convidado. Desta vez, será o Madrigal Cantabilis, também da cidade de Jundiaí, sob regência de Thiago Loboda. O concerto será acessível em libras.

O repertório é variado, abrangendo obras nacionais e estrangeiras, músicas populares e eruditas, escritas originalmente para canto coral ou arranjadas para tal finalidade. O concerto tem o apoio de empresas da cidade e região, por meio do PROAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado): Grupo Sanches, Dux Grupo, Ecofabril e McDonalds, além de apoio cultural da Leal-Seg e da Paróquia São Roque.