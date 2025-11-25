25 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PERDA

Jundiaí se despede de Wagner Nacarato

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Artista, produtor cultural e ex-diretor do Teatro Polytheama, ele tinha 64 anos e lutava há mais de duas décadas contra um câncer
Artista, produtor cultural e ex-diretor do Teatro Polytheama, ele tinha 64 anos e lutava há mais de duas décadas contra um câncer

Wagner Nacarato faleceu aos 64 anos em Jundiaí. Artista, produtor cultural e ex-diretor do Teatro Polytheama, Nacarato lutava há mais de duas décadas contra um câncer.

Formado em letras, começou a fazer teatro estudantil e depois passou a lecionar a arte. Fez inúmeras peças e, proporcionalmente, foi premiado. Também deu aulas de teatro na escola Divina Providência por mais de 30 anos.

Durante a infância, foi influenciado pelo avô quando ganhou um palco de presente, construído por ele, com todos os detalhes, da cortina à iluminação. A partir de então, a paixão pelo teatro só cresceu.

Hoje as cortinas se fecham, mas os aplausos ressoam.

VEJA MAIS:

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários