Wagner Nacarato faleceu aos 64 anos em Jundiaí. Artista, produtor cultural e ex-diretor do Teatro Polytheama, Nacarato lutava há mais de duas décadas contra um câncer.
Formado em letras, começou a fazer teatro estudantil e depois passou a lecionar a arte. Fez inúmeras peças e, proporcionalmente, foi premiado. Também deu aulas de teatro na escola Divina Providência por mais de 30 anos.
Durante a infância, foi influenciado pelo avô quando ganhou um palco de presente, construído por ele, com todos os detalhes, da cortina à iluminação. A partir de então, a paixão pelo teatro só cresceu.
Hoje as cortinas se fecham, mas os aplausos ressoam.
