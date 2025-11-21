O Cras Nordeste deu um passo importante rumo à promoção da segurança alimentar, saúde integrativa e fortalecimento comunitário. Em parceria com as UBSs Tarumã e São Camilo, 22 atendidos participaram de uma vivência na Horta Vale Verde. A visita integra o processo de implantação da nova horta comunitária do Cras, que será construída e cuidada pela própria comunidade.

A iniciativa prevê o plantio de ervas medicinais e fitoterápicas — com apoio da equipe de Saúde — além de hortaliças e plantas alimentícias não convencionais (pancs), criando um espaço de convivência, troca de saberes e autonomia para as famílias atendidas.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social destaca que a ação representa mais do que cultivo de alimentos. “Estamos falando de segurança alimentar, de fortalecimento de vínculos e de cuidado integral com as pessoas. Uma horta comunitária é um espaço vivo, onde a comunidade planta, colhe e convive, e onde a saúde também se fortalece por meio das plantas medicinais e de hábitos mais saudáveis”, afirma.