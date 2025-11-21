O Cras Nordeste deu um passo importante rumo à promoção da segurança alimentar, saúde integrativa e fortalecimento comunitário. Em parceria com as UBSs Tarumã e São Camilo, 22 atendidos participaram de uma vivência na Horta Vale Verde. A visita integra o processo de implantação da nova horta comunitária do Cras, que será construída e cuidada pela própria comunidade.
A iniciativa prevê o plantio de ervas medicinais e fitoterápicas — com apoio da equipe de Saúde — além de hortaliças e plantas alimentícias não convencionais (pancs), criando um espaço de convivência, troca de saberes e autonomia para as famílias atendidas.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social destaca que a ação representa mais do que cultivo de alimentos. “Estamos falando de segurança alimentar, de fortalecimento de vínculos e de cuidado integral com as pessoas. Uma horta comunitária é um espaço vivo, onde a comunidade planta, colhe e convive, e onde a saúde também se fortalece por meio das plantas medicinais e de hábitos mais saudáveis”, afirma.
Durante a visita, o grupo conheceu práticas agroecológicas, compostagem e o trabalho do Vale Verde, que abastece as escolas municipais com produção orgânica. Marina Formis, supervisora de sustentabilidade, reforça o papel educativo do espaço. “O programa promove a conexão com os ciclos da natureza e incentiva o cultivo agroecológico. Ao receber grupos como o do Cras, reforçando o papel intersetorial da educação ambiental e fortalecendo novas ações que nos aproximem da natureza pela cidade.”
João Guilherme Oliveira, da equipe do Cras Nordeste, ressalta que a participação dos usuários desde o início torna o projeto mais forte e acolhedor. “A visita ao Vale Verde foi o primeiro passo de um projeto que nasce com o envolvimento direto das famílias. Queremos que cada pessoa se sinta pertencente, que possa plantar e colher sua própria produção, e que este espaço se torne um ponto de convivência e de aprendizado para todos”, explica.
A Horta Comunitária será construída de forma coletiva, com preparação do solo e organização dos canteiros. A iniciativa integra as estratégias municipais de promoção da segurança alimentar, bem-estar e participação social.