Prefeitura realiza atividades sobre programa Hortas Urbanas

Como parte da programação do 9º Mês do Patrimônio Histórico e Cultural de Jundiaí, a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) realizou a palestra “Programa Horta Urbana e o espaço de Pertencimento”. Dialogando com o tema da edição deste ano – “Patrimônio vivo – espaço, história e natureza” – a atividade teve início na Sala São Paulo-Minas do Espaço Expressa, com a participação de interessados de diversos segmentos e servidores.

“A proposta desta atividade é apresentar o programa municipal do ponto de vista do pertencimento e vínculo que as hortas geram com a comunidade em seu entorno. E, de forma prática aqui no Espaço Expressa, tratando de sua história enquanto galpões de oficinas ferroviárias, financiadas pela cafeicultura, pensamos em plantar árvores de café e reorganizar os jardins em espiral na fachada histórica, tornando-se também um espaço de vínculo e relações entre os servidores que aqui trabalham”, comentou o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da UGC, Fernando Peche.

A arquiteta e urbanista Sylvia Angelini, da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), falou do contexto, histórico de implementação e objetivos do programa. “As Hortas Urbanas foram implementadas para fortalecer e consolidar esta tradição de hortas já existente no Município, como o Vale Verde, a Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam) e as hortas escolares, de modo a também criar espaços de vínculos com a sociedade. Atualmente há 11 hortas, em diversos bairros de Jundiaí, e são referências e pontos de pertencimento para outros equipamentos públicos municipais, como escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS).”