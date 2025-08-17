Prefeitura realiza atividades sobre programa Hortas Urbanas

Como parte da programação do 9º Mês do Patrimônio Histórico e Cultural de Jundiaí, a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) realizou a palestra “Programa Horta Urbana e o espaço de Pertencimento”. Dialogando com o tema da edição deste ano – “Patrimônio vivo – espaço, história e natureza” – a atividade teve início na Sala São Paulo-Minas do Espaço Expressa, com a participação de interessados de diversos segmentos e servidores.
“A proposta desta atividade é apresentar o programa municipal do ponto de vista do pertencimento e vínculo que as hortas geram com a comunidade em seu entorno. E, de forma prática aqui no Espaço Expressa, tratando de sua história enquanto galpões de oficinas ferroviárias, financiadas pela cafeicultura, pensamos em plantar árvores de café e reorganizar os jardins em espiral na fachada histórica, tornando-se também um espaço de vínculo e relações entre os servidores que aqui trabalham”, comentou o diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da UGC, Fernando Peche.
A arquiteta e urbanista Sylvia Angelini, da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), falou do contexto, histórico de implementação e objetivos do programa. “As Hortas Urbanas foram implementadas para fortalecer e consolidar esta tradição de hortas já existente no Município, como o Vale Verde, a Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam) e as hortas escolares, de modo a também criar espaços de vínculos com a sociedade. Atualmente há 11 hortas, em diversos bairros de Jundiaí, e são referências e pontos de pertencimento para outros equipamentos públicos municipais, como escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS).”
Já o diretor do Departamento de Agronegócio da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), Sérgio Pompermaier, falou do processo formativo dos permissionários do programa. “Assim como fazemos na zona rural, as hortas também recebem a assistência técnica, só que em escala menor, com acompanhamento, análise de solo, adubação, orientação de canteiros, escolha de culturas, além da organização do espaçamento e épocas de plantio.”
Após as palestras, os participantes se juntaram a servidores da UGC para o plantio de 15 pés de café e de novas plantas aromáticas nos jardins em espiral, em frente ao Museu dos Ferroviários, a fim de sinalizar a importância e dos recursos oriundos da cafeicultura na implementação da ferrovia na região.
Mais Mês do Patrimônio
O Mês do Patrimônio segue até o dia 31 de agosto, com mais palestras, caminhadas mediadas e ambientais, festivais, apresentações e intervenções culturais, mesas redondas, feiras com produtores locais, além do 13º Simpósio sobre o Patrimônio Material e Imaterial.