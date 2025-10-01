Jundiaí amplia programa Delícia de Reciclagem

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), segue fortalecendo as ações do programa Delícia de Reciclagem, que alia sustentabilidade, inclusão social e alimentação saudável. Nesta quarta-feira (1), o prefeito Gustavo Martinelli e o secretário Marcos Galdino estiveram na horta da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM), no Jardim Florestal, onde são cultivados os alimentos distribuídos às famílias participantes da iniciativa.

O objetivo da visita foi reforçar as ações do programa Delícia de Reciclagem, que distribui hortaliças e legumes cultivados na horta da UNIDAM em troca de lixo seco destinado à reciclagem.

“O programa une duas frentes muito importantes, são elas: o incentivo à reciclagem e a promoção de uma alimentação mais saudável para famílias em situação de vulnerabilidade. É um projeto que alia cuidado social, ambiental e sustentável”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.