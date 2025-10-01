01 de outubro de 2025
Jundiaí amplia programa Delícia de Reciclagem

Por Redação | Prefeitura
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
No programa Delícia de Reciclagem, alimentos são doados em troca de lixo seco
No programa Delícia de Reciclagem, alimentos são doados em troca de lixo seco

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), segue fortalecendo as ações do programa Delícia de Reciclagem, que alia sustentabilidade, inclusão social e alimentação saudável. Nesta quarta-feira (1), o prefeito Gustavo Martinelli e o secretário Marcos Galdino estiveram na horta da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM), no Jardim Florestal, onde são cultivados os alimentos distribuídos às famílias participantes da iniciativa.

O objetivo da visita foi reforçar as ações do programa Delícia de Reciclagem, que distribui hortaliças e legumes cultivados na horta da UNIDAM em troca de lixo seco destinado à reciclagem.

“O programa une duas frentes muito importantes, são elas: o incentivo à reciclagem e a promoção de uma alimentação mais saudável para famílias em situação de vulnerabilidade. É um projeto que alia cuidado social, ambiental e sustentável”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

O que é o programa

O Delícia de Reciclagem busca garantir alimentação saudável e de qualidade a famílias vulneráveis, promovendo também a destinação correta dos resíduos recicláveis. Uma vez por semana, os participantes trocam lixo seco por hortaliças e legumes frescos cultivados na horta da UNIDAM.

Entre os alimentos produzidos estão chicória, alface, rúcula, beterraba, cenoura, couve-chinesa, cheiro-verde, mandioca, almeirão, berinjela e abobrinha italiana.

Durante a visita, também foi definida a reforma da sede administrativa da UNIDAM, além de melhorias para os visitantes.

“Entre as melhorias previstas estão a construção de espaços adequados para armazenamento dos insumos utilizados na horta, a criação de uma área específica para o processamento de mudas, além de um novo depósito e estacionamento para melhor atender os visitantes”, explicou Marcos Galdino.

Visitas monitoradas

A horta da UNIDAM está aberta para visitas monitoradas, que podem ser agendadas por escolas, instituições e grupos interessados. O endereço é rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior, 150 – Jardim Florestal. Mais informações pelo telefone: (11) 4521-1713.

