No palco, a artista justifica o reconhecimento da crítica especializada e o prêmio de Melhor Instrumentista no WME Awards. Acompanhada por uma banda completa, com Lucas Martins (baixo), Bruno Marques (bateria) e Charles Tixier (synths), Josyara constrói um espetáculo dançante, que dialoga tanto com a MPB clássica quanto com o pop alternativo.

Uma das principais revelações da música brasileira contemporânea chega ao Sesc Jundiaí neste sábado, 22 de novembro, às 19h. A cantora e compositora baiana Josyara sobe ao palco do Teatro para apresentar o show de seu novo álbum, Avia (2025), trazendo uma fusão sonora que mistura a tradição do violão percussivo do sertão com texturas eletrônicas modernas.

O repertório é focado nas 10 faixas de Avia, quarto disco de estúdio da artista, que conta com participações e parcerias de peso como Pitty, Liniker e Juliana Linhares. Além das canções autorais que expõem sua versatilidade como produtora musical, o show traz releituras de grandes nomes da música nacional, como Anelis Assumpção e Cátia de França, reafirmando a capacidade de Josyara de transitar entre diferentes gerações da música brasileira.

Segundo a artista, o conceito do show reflete o próprio significado do nome do álbum, uma expressão popular de urgência e movimento. "Avia significa deixar correr, caminhar, despachar. A escolha sugere exatamente essa interpretação: seguir em frente, fazer acontecer", explica a cantora natural de Juazeiro (BA).

A apresentação em Jundiaí é uma oportunidade para o público conhecer ao vivo a artista que já marcou presença nos principais festivais do país, como Primavera Sound e Coala, e que vem renovando a sonoridade da música baiana. Após a aclamação de discos como Mansa Fúria e ÀdeusdarÁ, Josyara consolida em Avia uma identidade única, potente e sofisticada.