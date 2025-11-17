17 de novembro de 2025
POLYTHEAMA

Cia. Jovem de Dança estreia coreografia ‘Oroboro’ dia 21

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Vencedora como Melhor Espetáculo de Dança do APCA em 2018, a coreografia será apresentada pela primeira vez pela Cia. Jovem de Dança
Vencedora como Melhor Espetáculo de Dança do APCA em 2018, a coreografia será apresentada pela primeira vez pela Cia. Jovem de Dança

A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) realiza, na sexta-feira (21), às 19h30, a cerimônia de abertura do Vitrine da Dança 2025, no Teatro Polytheama. O espetáculo contará com a participação especial da Cia. Jovem de Dança, que fará a sua estreia da coreografia “Oroboro”.

“Oroboro” é uma abordagem artística de aspectos da existência humana, como presença e ausência. O palíndromo – palavra que pode ser lida de forma igual de trás para frente – tem origem grega e é simbolizada por uma serpente que morde a própria cauda. De forma semelhante, a obra de Alex Soares e Paula Zonzini trata de algo cíclico, sem começo e sem fim, como a vida – que cria aproximações entre duas etapas distanciadas no tempo, a infância e a velhice, e interpretada por seis bailarinos do corpo artístico municipal.

A obra foi também vencedora, em 2018, do renomado prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), na categoria Melhor Espetáculo de Dança.

A Cia. Jovem de Dança tem a direção artística de Alex Soares, que, nesta obra, assina também a direção e coreografia. “Oroboro” tem também na direção de Paula Zonzini, responsável ainda pela preparação do elenco. A trilha sonora é de Célio Barros, o desenho de luz é de Rossana Boccia e os figurinos de Cassiano Grandi. A obra tem 55 minutos de duração, sem intervalo.

Os ingressos gratuitos para a estreia de “Oroboro” ficarão disponíveis na quinta-feira (20), a partir das 10h30 na internet, por meio da plataforma Sympla; e a partir das 13h nas bilheterias e totens eletrônicos do Teatro Polyteama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro) e do Centro das Artes (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro). Cada interessado poderá retirar até dois ingressos.

Vitrine da Dança

O “Vitrine da Dança” é uma iniciativa da SMCULT que reúne, no palco do Teatro Polytheama, os espetáculos de final de ano das academias, clubes e escolas de Dança sediadas no Município. A seleção, por meio de edital, contemplou este ano 19 apresentações, realizadas entre os meses de novembro e dezembro.

