A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) realiza, na sexta-feira (21), às 19h30, a cerimônia de abertura do Vitrine da Dança 2025, no Teatro Polytheama. O espetáculo contará com a participação especial da Cia. Jovem de Dança, que fará a sua estreia da coreografia “Oroboro”.

“Oroboro” é uma abordagem artística de aspectos da existência humana, como presença e ausência. O palíndromo – palavra que pode ser lida de forma igual de trás para frente – tem origem grega e é simbolizada por uma serpente que morde a própria cauda. De forma semelhante, a obra de Alex Soares e Paula Zonzini trata de algo cíclico, sem começo e sem fim, como a vida – que cria aproximações entre duas etapas distanciadas no tempo, a infância e a velhice, e interpretada por seis bailarinos do corpo artístico municipal.

A obra foi também vencedora, em 2018, do renomado prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), na categoria Melhor Espetáculo de Dança.