Muito além da fama consolidada no imaginário popular, o Rio Grande do Sul carrega um legado histórico para a música de concerto. Pela geografia estratégica, a região serviu, durante os séculos XIX e XX, como porta de entrada para grandes violonistas internacionais que encerravam turnês na Argentina e subiam para o Brasil. É essa tradição de trânsito cultural e rigor técnico que Wolff e Krüger trazem ao palco.

Nesta sexta-feira (21), às 20h, o Teatro do Sesc Jundiaí se torna palco de uma celebração às cordas do sul do país. Os violonistas Daniel Wolff e Fernanda Krüger apresentam o espetáculo "Movimento Violão: O violão em Porto Alegre". A apresentação, que integra a nova temporada do projeto, terá caráter especial: o concerto será gravado na íntegra para compor a futura grade de programação do SescTV.

O programa da noite privilegia a produção autoral da dupla, revelando uma faceta contemporânea que transita pelo popular e pelo erudito. O público poderá conferir desde a intensidade instrumental de peças como "Double Fire" (Wolff) e "Cores" (Krüger) até a leveza de ritmos brasileiros em "Baião de choro" e "Samba do cabulador". Outro destaque é a incorporação do canto ao violão: Fernanda, que também é cantora, dará voz a faixas como "A blusa que eu fiz" e "Reviravoltas", expandindo a sonoridade tradicional do formato recital.

A performance reúne duas referências que conciliam a pesquisa acadêmica com a prática de palco. Daniel Wolff, professor titular da UFRGS e criador dos cursos de Mestrado e Doutorado em Violão da instituição, acumula atuações como solista em orquestras internacionais, recitais no Carnegie Hall (NY) e o Grammy Awards (por sua atuação como arranjador). Ao seu lado, Fernanda Krüger, mestre em Música e docente do IFRS, soma à técnica refinada uma vivência que atravessa a Europa e as Américas.



O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

