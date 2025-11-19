O Teatro do Sesc Jundiaí recebe, nesta quinta (20), o espetáculo Vasikate, um encontro musical protagonizado pela cantora guineense Karyna Gomes e pela instrumentista e cantora moçambicana Bela Zango. A apresentação, marcada para as 19h, explora as conexões da lusofonia e as rotas afro-atlânticas através de uma perspectiva feminina.
Batizado com o termo que significa “mulher” na língua Chope, falada no sul de Moçambique, o projeto Vasikate nasceu de um intercâmbio cultural realizado em 2023. A proposta central é estabelecer um diálogo entre a ancestralidade e a cena musical atual, resultando em uma sonoridade que preserva raízes ao mesmo tempo em que propõe novas leituras estéticas.
VEJA MAIS:
No palco, as artistas apresentam composições autorais que destacam a potência poética e o compromisso com a reinvenção das tradições de seus países. Para dar corpo a essa fusão rítmica, Karyna e Bela são acompanhadas por uma banda formada pelos músicos moçambicanos Matchume Zango, Nelton Miranda, Djibra Mussa e Roberto Chitsonzo Jr.
O show consolida-se como um espaço de partilha e criação coletiva, celebrando a diversidade das matrizes culturais do continente africano e a força da mulher na construção de pontes entre gerações.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Vasikate com Karyna Gomes e Bela Zango
20/11, qui, 19h | Teatro
R$ 15 (credencial plena) | R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc