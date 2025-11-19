Como parte da programação do Mês da Consciência Negra em Jundiaí neste ano, o Espaço Expressa irá receber entre esta sexta (21) e domingo (23) o Festival Baobá Afro Party. A programação gratuita, voltada à valorização da cultura afro-brasileira e ao combate ao racismo, é uma realização da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes) e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e das Rotas Turísticas Municipais.
O evento será realizado na parte interna do Espaço Expressa, próximo à Sala Santos-Jundiaí de espetáculos. Entre as atrações permanentes estarão as exposições “Negros Identidades” e “Mulheres Negras”, os Espaços Erê e Beleza, além de feira gastronômica.
Nesta sexta-feira, a programação começa às 17h, com a exibição gratuita do filme “Barravento”, de Glauber Rocha, na Sala São Paulo-Minas de cinema, como parte da programação Cinema Pontos MIS. Já às 19h terá início a programação temática do festival com apresentação dos Tambores de Iná, homenagem ao coletivo PretaEU, coroação da Miss Baobá e dança Marina Bottura, além das falas de autoridades. Às 21h, fechando a programação de estreia, será a vez do show musical com Fefa Rafael.
Já no sábado, a programação também começa com Cinema Pontos MIS com a exibição, às 10h, do filme “O Sonho de Clarice”, de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, na Sala São Paulo-Minas de cinema. Na sequência, a programação traz: às 12h, Maculelê com o Mestre Pássaro; às 13h, Aki é Show (samba); às 13h40, show de Fausto Crazy (rap), acompanhado da roda de conversa “O Poder da Negritude”; às 14h30, DJ Joker (samba rock); às 15h10, Matsacá (trap); 15h50, JH (trap); 16h30, Coco das Águas Doces; 17h40, DJ Lensly; 18h20, Baque Delas; 18h40, 183 Records (rap); 19h30, Danilo Luango (pagode); e, para encerrar a programação, às 20h30 começa o samba de roda Coração de Malandro.
E no domingo, último dia do festival, a programação terá: às 9h, a apresentação Cultura de Rua; às 10h, Andanças do Sertão (dança); às 12h, Capoeira Jundiaiense; às 13h, a volta da apresentação Andanças do Sertão; às 14h, coletivo Embaúba (maracactu); às 14h40, DJ Professor Clayton (black music), acompanhado de roda de conversa; às 15h20, Claytixsp (rap); 16h10, Razzour011 (rap); 17h, SDR; 17h50, Manas em Roda (samba de roda); 18h40, Batuque Raiz; 19h30, apresentação das escolas de samba da Lijunes; e, fechando a programação, às 20h30 começa a apresentação do bloco Kekerê.
O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa.
Mais Mês da Consciência Negra
Além das atividades já realizadas até agora, como Concurso Miss Pérola Negra, que consagrou Andreina Gomes Pinheiro de Almeida como campeã deste ano, em cerimônia realizada no Teatro Polytheama no domingo (16), a programação temática do Mês da Consciência Negra segue nas próximas semanas.
Entre as atividades estão a 9ª ZumbiTECA na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, oficinas e rodas de conversa nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), além da tradicional Marcha da Consciência Negra na quinta-feira (20), a partir das 9h, no Centro, e de uma cerimônia de homenagem a personalidades negras de Jundiaí no Paço Municipal na quarta-feira (26), às 17h.