Como parte da programação do Mês da Consciência Negra em Jundiaí neste ano, o Espaço Expressa irá receber entre esta sexta (21) e domingo (23) o Festival Baobá Afro Party. A programação gratuita, voltada à valorização da cultura afro-brasileira e ao combate ao racismo, é uma realização da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes) e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e das Rotas Turísticas Municipais.

O evento será realizado na parte interna do Espaço Expressa, próximo à Sala Santos-Jundiaí de espetáculos. Entre as atrações permanentes estarão as exposições “Negros Identidades” e “Mulheres Negras”, os Espaços Erê e Beleza, além de feira gastronômica.

Nesta sexta-feira, a programação começa às 17h, com a exibição gratuita do filme “Barravento”, de Glauber Rocha, na Sala São Paulo-Minas de cinema, como parte da programação Cinema Pontos MIS. Já às 19h terá início a programação temática do festival com apresentação dos Tambores de Iná, homenagem ao coletivo PretaEU, coroação da Miss Baobá e dança Marina Bottura, além das falas de autoridades. Às 21h, fechando a programação de estreia, será a vez do show musical com Fefa Rafael.