Por conta do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, alguns equipamentos públicos da cidade podem ter seus horários de funcionamento alterados, conforme estabelece o decreto Decreto 34.592, de 6 de novembro de 2024. Os setores administrativos em geral não terão expediente na quinta (20) e na sexta (21), retomando o atendimento normal na segunda-feira (24), logo no horário habitual de funcionamento. Estão inclusos:
- Paço Municipal;
- Secretarias municipais externas;
- Procon;
- Fundo Social de Solidariedade (Funss)
- Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun);
Confira, a seguir, como será o funcionamento dos demais serviços públicos e equipamentos municipais:
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Caps 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quarta (19) e reabrem na segunda-feira (24). Já o Caps AD e o Caps 3 ficam abertos 24 horas, somente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão diariamente nos seguintes horários:
- PA da Ponte São João (avenida Luiz Zorzetti, 650): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;
- PA Retiro (rua Maria Lúcia de Almeida, 100): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;
- PA Hortolândia (rua Campinas, 58, Vila Hortolândia) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças);
- PA Central (rua João Lopes, 78, Praça Dom Pedro II) – 24h, para atendimento de adultos;
- UPA Vetor Oeste (avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 155) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças).
- O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) permanecem sem alteração no fluxo de atendimento.
Assistência e Desenvolvimento Social
O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento da população em situação de rua, funciona normalmente até quarta-feira, às 17h. O expediente normal volta na segunda-feira.
Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações e ficam disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.
Educação
As unidades escolares da rede e o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação (SME), no Complexo Argos, permanecerão fechados nesta quinta e sexta-feira, retomando as atividades na segunda-feira.
Cultura
O funcionamento dos equipamentos culturais no período seguirá da seguinte forma:
- Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro) – na quinta, fica aberto das 9h às 18h; na sexta e no sábado (22), fica aberto das 9h às 14h; no domingo (23), permanece fechado;
- Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa) – fica fechado na quinta; na sexta, abre das 17h às 22h, no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 9h às 22h, para a realização do Festival Baobá;
- Museu dos Ferroviários (Espaço Expressa) – fica fechado somente na quinta, abrindo em seus horários regulares nos demais dias;
- Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão (rua Barão de Jundiaí, 762 – Centro) – fechado entre a quinta e o domingo. Nesse período, os jardins permanecerão abertos durante o sábado;
- Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes (rua Barão de Jundiaí, 109 – Centro) – fechada entre quinta e domingo;
- Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro) – na quinta, a bilheteria abre às 13h; na sexta, sábado e domingo, o teatro segue seu funcionamento normal
- Fábrica das Infâncias Japy (rua Lacerda Franco, 175 – vila Arens), Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot (avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos) e CEU das Artes do Vista Alegre (rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, s/n – Vista Alegre) – ficam fechados na quinta e na sexta-feira, e abrem no sábado.
Mobilidade e Transporte
Os ônibus municipais funcionarão com horários de domingos e feriados na quinta, horário normal na sexta (exceto a linha 577 – Paço Municipal-Terminal Hortolândia) e seguirá os respectivos horários de sábado e domingo no fim de semana.
Jundiaí Empreendedora
O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping (piso G3), onde também funcionam o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo, fecha às 17h na quarta reabrindo na sexta-feira, às 8h.
Coleta de lixo
Os cronogramas das coletas orgânica, seletiva, cata treco e reciclável seguem normalmente durante o período, e podem ser consultados no site da prefeitura.
Feiras e varejões
As feiras livres e varejões municipais serão realizados com normalidade durante o período. As exceções são os varejões noturnos do Complexo Argos e do Parque do Cerrado, que não serão realizados nesta quinta-feira.
A programação completa com os endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat).
Parques
Os parques municipais funcionarão normalmente durante o feriado e os demais dias. O Parque da Cidade funcionará normalmente durante o feriado, das 6h30 às 18h, com entrada permitida até às 17h. Já o Mundo das Crianças não abre às segundas-feiras. Para mais informações sobre horário de funcionamento, confira o site da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Smisp).
DAE
A DAE Jundiaí informa que a sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João e Eloy Chaves não terão expediente nesta quinta e sexta.
A unidade da empresa no Poupatempo vai funcionar sexta-feira das 9h às 16h30 e no sábado, das 9h às 12h30.
Em caso de emergência, a Central de Relacionamento da DAE está à disposição pelo telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas. Mais informações também podem ser obtidas no site da empresa.
Complexos Esportivos
Todos os complexos esportivos funcionarão na quinta e na sexta, das 8h às 18h. O Bolão abrirá das 6h às 18h no sábado e no domingo. Já o Sororoca funcionará no domingo, das 8h às 20h. Para mais informações, confira o site do Time Jundiaí.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí segue com patrulhamento e atendimento à população normalmente, 24 horas por dia. Em caso de emergências, o contato é por meio do número 153 ou pelo app “153 Jundiaí”.
Defesa Civil
Chamados de ocorrências e urgências podem ser feitos através dos números 199 e (11) 4589-0199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos, visitas e reformas de túmulos. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.