Por conta do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, alguns equipamentos públicos da cidade podem ter seus horários de funcionamento alterados, conforme estabelece o decreto Decreto 34.592, de 6 de novembro de 2024. Os setores administrativos em geral não terão expediente na quinta (20) e na sexta (21), retomando o atendimento normal na segunda-feira (24), logo no horário habitual de funcionamento. Estão inclusos:

Paço Municipal;

Secretarias municipais externas;

Procon;

Fundo Social de Solidariedade (Funss)

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun);

Confira, a seguir, como será o funcionamento dos demais serviços públicos e equipamentos municipais:

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Caps 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quarta (19) e reabrem na segunda-feira (24). Já o Caps AD e o Caps 3 ficam abertos 24 horas, somente para acolhidos.