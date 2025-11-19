19 de novembro de 2025
CONSCIÊNCIA NEGRA

Saiba quais serviços públicos funcionam no feriado em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Tempo de leitura: 5 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Todos os complexos esportivos funcionarão na quinta e na sexta, das 8h às 18h

Por conta do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, alguns equipamentos públicos da cidade podem ter seus horários de funcionamento alterados, conforme estabelece o decreto Decreto 34.592, de 6 de novembro de 2024. Os setores administrativos em geral não terão expediente na quinta (20) e na sexta (21), retomando o atendimento normal na segunda-feira (24), logo no horário habitual de funcionamento. Estão inclusos:

  • Paço Municipal;
  • Secretarias municipais externas;
  • Procon;
  • Fundo Social de Solidariedade (Funss)
  • Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun);

Confira, a seguir, como será o funcionamento dos demais serviços públicos e equipamentos municipais:

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Caps 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quarta (19) e reabrem na segunda-feira (24). Já o Caps AD e o Caps 3 ficam abertos 24 horas, somente para acolhidos.

As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão diariamente nos seguintes horários:

  • PA da Ponte São João (avenida Luiz Zorzetti, 650): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;
  • PA Retiro (rua Maria Lúcia de Almeida, 100): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;
  • PA Hortolândia (rua Campinas, 58, Vila Hortolândia) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças);
  • PA Central (rua João Lopes, 78, Praça Dom Pedro II) – 24h, para atendimento de adultos;
  • UPA Vetor Oeste (avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 155) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças).
  • O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) permanecem sem alteração no fluxo de atendimento.

Assistência e Desenvolvimento Social

O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento da população em situação de rua, funciona normalmente até quarta-feira, às 17h. O expediente normal volta na segunda-feira.

Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações e ficam disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.

Educação

As unidades escolares da rede e o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação (SME), no Complexo Argos, permanecerão fechados nesta quinta e sexta-feira, retomando as atividades na segunda-feira.

Cultura

O funcionamento dos equipamentos culturais no período seguirá da seguinte forma:

  • Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro) – na quinta, fica aberto das 9h às 18h; na sexta e no sábado (22), fica aberto das 9h às 14h; no domingo (23), permanece fechado;
  • Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa) – fica fechado na quinta; na sexta, abre das 17h às 22h, no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 9h às 22h, para a realização do Festival Baobá;
  • Museu dos Ferroviários (Espaço Expressa) – fica fechado somente na quinta, abrindo em seus horários regulares nos demais dias;
  • Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão (rua Barão de Jundiaí, 762 – Centro) – fechado entre a quinta e o domingo. Nesse período, os jardins permanecerão abertos durante o sábado;
  • Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes (rua Barão de Jundiaí, 109 – Centro) – fechada entre quinta e domingo;
  • Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro) – na quinta, a bilheteria abre às 13h; na sexta, sábado e domingo, o teatro segue seu funcionamento normal
  • Fábrica das Infâncias Japy (rua Lacerda Franco, 175 – vila Arens), Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot (avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos) e CEU das Artes do Vista Alegre (rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, s/n – Vista Alegre) – ficam fechados na quinta e na sexta-feira, e abrem no sábado.

Mobilidade e Transporte

Os ônibus municipais funcionarão com horários de domingos e feriados na quinta, horário normal na sexta (exceto a linha 577 – Paço Municipal-Terminal Hortolândia) e seguirá os respectivos horários de sábado e domingo no fim de semana.

Jundiaí Empreendedora

O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping (piso G3), onde também funcionam o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo, fecha às 17h na quarta reabrindo na sexta-feira, às 8h.

Coleta de lixo

Os cronogramas das coletas orgânica, seletiva, cata treco e reciclável seguem normalmente durante o período, e podem ser consultados no site da prefeitura.

Feiras e varejões

As feiras livres e varejões municipais serão realizados com normalidade durante o período. As exceções são os varejões noturnos do Complexo Argos e do Parque do Cerrado, que não serão realizados nesta quinta-feira.

A programação completa com os endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat).

Parques

Os parques municipais funcionarão normalmente durante o feriado e os demais dias. O Parque da Cidade funcionará normalmente durante o feriado, das 6h30 às 18h, com entrada permitida até às 17h. Já o Mundo das Crianças não abre às segundas-feiras. Para mais informações sobre horário de funcionamento, confira o site da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Smisp).

DAE

A DAE Jundiaí informa que a sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João e Eloy Chaves não terão expediente nesta quinta e sexta.

A unidade da empresa no Poupatempo vai funcionar sexta-feira das 9h às 16h30 e no sábado, das 9h às 12h30.

Em caso de emergência, a Central de Relacionamento da DAE está à disposição pelo telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas. Mais informações também podem ser obtidas no site da empresa.

Complexos Esportivos

Todos os complexos esportivos funcionarão na quinta e na sexta, das 8h às 18h. O Bolão abrirá das 6h às 18h no sábado e no domingo. Já o Sororoca funcionará no domingo, das 8h às 20h. Para mais informações, confira o site do Time Jundiaí.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Jundiaí segue com patrulhamento e atendimento à população normalmente, 24 horas por dia. Em caso de emergências, o contato é por meio do número 153 ou pelo app “153 Jundiaí”.

Defesa Civil

Chamados de ocorrências e urgências podem ser feitos através dos números 199 e (11) 4589-0199.

Serviço Funerário

Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos, visitas e reformas de túmulos. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

