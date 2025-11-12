A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, nesta terça-feira (11), o Projeto de Lei PL nº 14.821/2025, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), que altera a Lei nº 5.472/2000 para atualizar e ampliar as celebrações da Consciência Negra no município. A proposta modifica a nomenclatura da data, adequa o Dia Municipal da Consciência Negra à legislação federal e inclui oficialmente a Marcha da Consciência Negra de Jundiaí no Calendário Municipal de Eventos, no dia 20 de novembro.

O projeto visa reconhecer a importância histórica e cultural da data e valorizar o movimento negro local. “Quando temos o dia e a marcha, queremos reconhecer a história. É também um ato de valorizar a cultura afro-brasileira, sistematicamente apagada ao longo dos séculos. Precisamos ressaltar a importância da população negra na construção desta cidade — uma cidade erguida, em grande parte, pelo trabalho escravizado que construiu as ferrovias para que os italianos chegassem a Jundiaí. Até hoje sofremos e, muitas vezes, ainda somos tratados como seres humanos de outra categoria. Isso precisa acabar”, afirmou Mariana Janeiro.

A Marcha da Consciência Negra é considerada o principal evento alusivo à data em todo o país. Ela teve origem em 1995. Em Jundiaí, a marcha ocorre anualmente desde 2012. O evento tem como propósito denunciar violações de direitos e violências contra a população negra e parda, além de promover a reflexão sobre o racismo estrutural e valorizar a cultura, a história e as contribuições sociais e políticas da população negra no Brasil.

