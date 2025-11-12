12 de novembro de 2025
JUNDIAÍ

Câmara aprova Marcha da Consciência Negra em calendário

Por Felipe Torezim |
| Tempo de leitura: 2 min
Samuel Silva / Jornal de Jundiaí
Câmara recebeu público abaixo da média para uma sessão que transcorreu de forma tranquila
Câmara recebeu público abaixo da média para uma sessão que transcorreu de forma tranquila

A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, nesta terça-feira (11), o Projeto de Lei PL nº 14.821/2025, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), que altera a Lei nº 5.472/2000 para atualizar e ampliar as celebrações da Consciência Negra no município. A proposta modifica a nomenclatura da data, adequa o Dia Municipal da Consciência Negra à legislação federal e inclui oficialmente a Marcha da Consciência Negra de Jundiaí no Calendário Municipal de Eventos, no dia 20 de novembro.

O projeto visa reconhecer a importância histórica e cultural da data e valorizar o movimento negro local. “Quando temos o dia e a marcha, queremos reconhecer a história. É também um ato de valorizar a cultura afro-brasileira, sistematicamente apagada ao longo dos séculos. Precisamos ressaltar a importância da população negra na construção desta cidade — uma cidade erguida, em grande parte, pelo trabalho escravizado que construiu as ferrovias para que os italianos chegassem a Jundiaí. Até hoje sofremos e, muitas vezes, ainda somos tratados como seres humanos de outra categoria. Isso precisa acabar”, afirmou Mariana Janeiro.

A Marcha da Consciência Negra é considerada o principal evento alusivo à data em todo o país. Ela teve origem em 1995. Em Jundiaí, a marcha ocorre anualmente desde 2012. O evento tem como propósito denunciar violações de direitos e violências contra a população negra e parda, além de promover a reflexão sobre o racismo estrutural e valorizar a cultura, a história e as contribuições sociais e políticas da população negra no Brasil.

DERRUBADA DE VETOS E COBRANÇAS AO EXECUTIVO

A sessão também foi marcada pela derrubada de vetos. Um do vereador Rodrigo Albino (PL), que visa disponibilizar vagas de estacionamento exclusiva para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos e gestantes em estabelecimentos de serviços de fisioterapia, hidroterapia e hidroginástica. O outro dos vereadores Dika Xique Xique (Podemos), Rodrigo Albino e Zé Dias (Republicanos), que inclui no Calendário Municipal de Eventos, o “Dia do Flashback”. Os vereadores cobraram mais diálogo no Executivo e respeito com os projetos votados, com os parlamentares e com a população que acompanha as sessões.

E MAIS

Também foram aprovados os seguintes projetos: PL nº 14.837/2025, de autoria do vereador Dr. Kachan Júnior (Republicanos), que propõe tornar obrigatória a indicação de ingredientes alergênicos nos cardápios de estabelecimentos do ramo alimentício; PL nº 14.541/2025, de Rodrigo Albino (PL), que institui o Programa de Prevenção dos Riscos de Acidentes Domésticos com Aquecedores a Gás, com foco na segurança residencial e na conscientização sobre o uso correto desses equipamentos; do e PL nº 14.966/2025, do vereador Faouaz Taha (PSD), que determina a identificação dos trechos de ciclovias e a divulgação dessas informações no site e nas redes sociais da Prefeitura.

Além dele, foi aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 1178/2025, que visa reduzir o percentual fixado para a taxa de administração do IPREJUN, até 2029.

