O Teatro Polytheama recebeu, na noite deste domingo (16), a eleição da Miss Pérola Negra 2025, em um evento marcado pela representatividade, valorização da cultura afro-brasileira e fortalecimento do protagonismo da mulher negra em Jundiaí. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o concurso reuniu nove candidatas que se apresentaram em desfiles individuais, trajes de gala e discursos autorais.
A eleita desta edição foi Andreina Gomes Pinheiro de Almeida, 25 anos, lash designer e moradora do Eloy Chaves. Muito emocionada após a coroação, ela descreveu a conquista como um momento intenso e transformador. “Na verdade, ainda estou processando. Entrei no palco muito confiante e sentia que o título poderia ser meu. Sou muito grata a todo mundo que acreditou, que me apoiou e que está aqui. Eu sou um mix de sensações e vivo tudo com intensidade, com o concurso não seria diferente. Já estou animada para o próximo ano”, afirmou.
VEJA MAIS:
O corpo de jurados, composto por cinco integrantes, avaliou as participantes com notas de cinco a dez nos quesitos elegância, simpatia, desenvoltura e fenótipos negróides. A vencedora recebe premiação de R$7,5 mil e cumprirá uma agenda oficial representando o município em eventos culturais até novembro de 2026.
A noite também marcou a despedida de Alissa Galdino, Miss Pérola Negra 2024, que entregou a coroa para a Miss Pérola Negra 2025 e emocionou o público com um discurso sobre memória, ancestralidade e resistência negra.
A faixa foi entregue pelo prefeito Gustavo Martinelli, que destacou o papel social do concurso. “A Miss Pérola Negra simboliza a força da nossa diversidade. Quando celebramos a beleza, a história e a expressão da mulher negra jundiaiense, fortalecemos toda a cidade. A vencedora chega para representar esse orgulho, e tenho certeza de que fará um grande trabalho ao longo do próximo ano.”
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, novamente integrante do júri, ressaltou a qualidade das apresentações. “Foi muito difícil escolher. Todas lindas, empoderadas e representando a beleza afro-brasileira. A ganhadora mereceu muito”, afirmou.