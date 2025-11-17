O Teatro Polytheama recebeu, na noite deste domingo (16), a eleição da Miss Pérola Negra 2025, em um evento marcado pela representatividade, valorização da cultura afro-brasileira e fortalecimento do protagonismo da mulher negra em Jundiaí. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o concurso reuniu nove candidatas que se apresentaram em desfiles individuais, trajes de gala e discursos autorais.

A eleita desta edição foi Andreina Gomes Pinheiro de Almeida, 25 anos, lash designer e moradora do Eloy Chaves. Muito emocionada após a coroação, ela descreveu a conquista como um momento intenso e transformador. “Na verdade, ainda estou processando. Entrei no palco muito confiante e sentia que o título poderia ser meu. Sou muito grata a todo mundo que acreditou, que me apoiou e que está aqui. Eu sou um mix de sensações e vivo tudo com intensidade, com o concurso não seria diferente. Já estou animada para o próximo ano”, afirmou.

