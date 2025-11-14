14 de novembro de 2025
SÃO PAULO

Pinacoteca comemora 120 anos com programação especial

Por Redação | Governo de SP
| Tempo de leitura: 3 min
Agência SP
Luiza Lian e Bixiga 70 fazem show no domingo (16)
Luiza Lian e Bixiga 70 fazem show no domingo (16)

A Pinacoteca de São Paulo convida o público para um final de semana de comemoração junto ao Parque da Luz, que comemora 200 anos de existência. A celebração em dose dupla contará com música, dança, fotografia e poesia em uma jornada de experiências artísticas que revelam a diversidade e a potência das expressões contemporâneas. 
 
A programação do Parque Jardim da Luz contempla apresentações musicais da Bachiana Filarmônica do SESI-SP com o maestro João Carlos Martins (dia 16/11 às 13h), Bicho de Pé (dia 15/11 às 15h) e Baile do Simoninha (dia 15/11 às 17h), no Palco Casa do Chá.

Exposições, oficinas e leituras complementam a programação nos dois dias nos espaços do Parque e na Pina Luz e Pina Contemporânea. A celebração se encerra com o show de Luiza Lian e Bixiga 70 no domingo. 
 
A Pinacoteca estará com todas as exposições abertas, com a entrada gratuita nos três prédios para todo o público. Confira a programação:
 
Cidade Invertida e Experimenta! 
 
A programação começa com atividades voltadas a famílias, crianças e jovens. O projeto Cidade Invertida apresenta a Tenda Lúdica, uma grande câmera escura que permite vivenciar a formação da imagem de forma sensorial, e o trailer “Paisagem Invertida”, adaptado como câmera obscura gigante e laboratório fotográfico, onde o público poderá experimentar processos de revelação analógica. 
 
Em paralelo, o Experimenta! convida o público para uma oficina de atividades plásticas e educativas no ateliê da Pinacoteca, promovendo um ambiente de criação, convivência e brincadeira entre gerações. 
 
Horários: 10h30 às 12h30 | 13h30 às 15h30  
 
Leitura e Lançamento de Livro 
 
Às 14h, a artista Tadáskía (Rio de Janeiro, 1993) faz o lançamento e leitura de seu livro Lua Coelho Negra e Ave Preta Mística, publicado pela editora Cobogó. A obra é um desdobramento de dois trabalhos fundamentais de sua produção, um deles recentemente adquirido para o acervo da Pinacoteca por meio do Programa de Patronos. 
 
Cortejo Dançante 
 
A celebração segue com um Cortejo Dançante às 15h, ação performática que reúne estudantes da SP Escola de Dança e da EMESP Tom Jobim. O percurso parte da Pina Luz, atravessa o Parque Jardim da Luz, e chega à Praça da Pina Contemporânea, criando um trajeto poético entre arquitetura, corpo e memória, ao som de um repertório popular brasileiro. 
 
Show de Luiza Lian e Bixiga 70 (Palco Casa do Chá) 
 
Encerrando o dia, a cantora e artista visual Luiza Lian sobe ao palco acompanhada da big band Bixiga 70. O show, criado especialmente para a ocasião, celebra a força da música brasileira contemporânea, unindo poesia, o experimentalismo e espiritualidade da música de Lian com a energia vibrante dos sopros e percussões do grupo paulistano. 
 
10h30 às 15h30 | Ateliês do Experimenta! e Cidade Invertida??
14h00 | Leitura e lançamento do livro?Lua Coelho Negra de Tadáskía?
15h | Cortejo performático dançado com SP Escola de Dança e EMESP? 
16h | Show de Luiza Lian e Bixiga 70

Acesse o site para conferir o calendário completo de atividades que serão oferecidas no Parque e nos edifícios da Pinacoteca.

 
Serviço 
Pina em Festa 
Período: 15 e 16 de novembro, a partir das 10h30 
Curadoria: Clarissa Ximenes  
Evento gratuito  
Local: Edifício Pinacoteca Contemporânea e Parque Jardim da Luz

