O Sesc Jundiaí integra a itinerância da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que leva ao público do interior do estado, uma seleção de lançamentos do cinema mundial contemporâneo. Entre os dias 18 de novembro e 9 de dezembro, o teatro da unidade exibe na tela grande seis longas-metragens que se destacaram na programação da capital. As sessões são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes.

A programação começa na terça-feira (18/11), às 20h, com "Dracula", de Radu Jude (Romênia/Áustria/Luxemburgo/Brasil, 2025). O filme explora a criação de uma falsa inteligência artificial por um jovem cineasta, gerando histórias surreais que reinventam o mito do vampiro com estética kitsch e provocativa. (Classificação: 18 anos).

No dia seguinte, quarta-feira (19/11), no mesmo horário, é a vez de "Kontinental ’25", também do romeno Radu Jude. Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim, o filme acompanha a crise moral de uma oficial de justiça na Transilvânia encarregada de despejar um homem sem-teto. (Classificação: 16 anos).