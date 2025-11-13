O Sesc Jundiaí integra a itinerância da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que leva ao público do interior do estado, uma seleção de lançamentos do cinema mundial contemporâneo. Entre os dias 18 de novembro e 9 de dezembro, o teatro da unidade exibe na tela grande seis longas-metragens que se destacaram na programação da capital. As sessões são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes.
A programação começa na terça-feira (18/11), às 20h, com "Dracula", de Radu Jude (Romênia/Áustria/Luxemburgo/Brasil, 2025). O filme explora a criação de uma falsa inteligência artificial por um jovem cineasta, gerando histórias surreais que reinventam o mito do vampiro com estética kitsch e provocativa. (Classificação: 18 anos).
No dia seguinte, quarta-feira (19/11), no mesmo horário, é a vez de "Kontinental ’25", também do romeno Radu Jude. Vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim, o filme acompanha a crise moral de uma oficial de justiça na Transilvânia encarregada de despejar um homem sem-teto. (Classificação: 16 anos).
Na semana seguinte, terça-feira (25/11), às 20h, a Mostra exibe "A Sombra do Meu Pai", de Akinola Davies Jr (Reino Unido/Nigéria, 2025). O longa semi-autobiográfico se passa em um único dia em Lagos, durante a crise eleitoral de 1993, e foca na jornada de um pai afastado e seus filhos. A obra recebeu menção honrosa do júri da Caméra d’Or no Festival de Cannes. (Classificação: 14 anos).
Na quarta (26/11), às 20h, será exibido "Enzo" (França/Itália/Bélgica, 2025), dirigido por Robin Campillo. Com roteiro de Campillo e Laurent Cantet, o filme aborda a jornada de um jovem aprendiz de pedreiro no sul da França, explorando temas de trabalho, juventude e pertencimento. (Classificação: 14 anos).
A programação de dezembro começa na terça (02/12), às 20h, com "Yunan" (Alemanha/Canadá/Itália/Palestina/Catar/Jordânia, 2025), de Ameer Fakher Eldin. A narrativa segue Munir, que busca refúgio em uma ilha remota, onde inicia um processo de reconciliação com sua história através de novos encontros. (Classificação: 14 anos).
Encerrando a itinerância em Jundiaí, na terça (09/12), às 20h, o Sesc exibe "Sorry, Baby" (EUA, 2025). Escrito, dirigido e estrelado por Eva Victor, o filme acompanha a jornada de cura de uma professora universitária após um trauma, usando humor ácido e sensibilidade. A produção foi premiada pelo melhor roteiro no Festival de Sundance. (Classificação: 16 anos).
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço:
Itinerância 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Teatro | Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc
Programação:
Dracula 18/11, terça, 20h
Kontinental ’25 19/11, quarta, 20h
A Sombra do Meu Pai 25/11, terça, 20h
Enzo 26/11, quarta, 20h
Yunan 02/12, terça, 20h
Sorry, Baby 09/12, terça, 20h