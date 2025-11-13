O Espaço Expressa recebe neste final de semana a 1ª edição do “Sunset Jundiaí”, festival com entrada gratuita que irá reunir os produtores de espumantes da cidade. A programação terá os seguintes horários: nesta sexta-feira (14), das 18h às 22h; no sábado (15), das 15h às 22h; e no domingo (16), das 11h às 21h.

A iniciativa é uma realização da Associação Entre Serras e Vinhos de Jundiaí e conta com os apoios da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) – por meio do Departamento de Fomento ao Turismo -, do Conselho Municipal de Turismo de Jundiaí (Comtur) e da Rota Turística do Vinho.

