13 de novembro de 2025
SUNSET JUNDIAÍ

Expressa recebe 1º festival de espumantes neste fim de semana

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
No sábado (15) e domingo (16), às 17h30, o evento promove o imperdível e tradicional Brinde ao Pôr do Sol

O Espaço Expressa recebe neste final de semana a 1ª edição do “Sunset Jundiaí”, festival com entrada gratuita que irá reunir os produtores de espumantes da cidade. A programação terá os seguintes horários: nesta sexta-feira (14), das 18h às 22h; no sábado (15), das 15h às 22h; e no domingo (16), das 11h às 21h.

A iniciativa é uma realização da Associação Entre Serras e Vinhos de Jundiaí e conta com os apoios da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) – por meio do Departamento de Fomento ao Turismo -, do Conselho Municipal de Turismo de Jundiaí (Comtur) e da Rota Turística do Vinho.

“Depois do sucesso das últimas edições Dia do Vinho, comemorado em junho, a Associação e a Rota do Vinho se motivaram em realizar este novo festival, agora com foco nos espumantes e vinhos claros (brancos e roses) produzidos na cidade, que trazem frescor para os dias mais quentes”, comentou a diretora do Departamento de Fomento ao Turismo da SMAAT, Mirian de Oliveira.

Atrações

Para garantir o espumante local, a estrela do festival, nove vinícolas da Rota do Vinho confirmaram presença na programação. São elas: Beraldo di Cale, Brunelli, Castanho, Fontebasso, Martins, Oliveira, Português, Vendramin e Saccomani.

Já o melhor da gastronomia local ficará por conta dos “food trucks”, produtores da tradicional coxinha de queijo de Jundiaí e dos expositores do Empório de Jundiaí. Os artesãos do programa Jundiaí feito à Mão também marcarão presença na programação do festival.

A programação irá reunir também apresentações musicais, atrações para toda a família e, no sábado (15) e domingo (16), às 17h30, o tradicional Brinde ao Pôr do Sol.

Solidariedade

Os participantes poderão ainda contribuir com a doação de brinquedos para a campanha “Natal Solidário 2025”, do Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí.

O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1.760 – antigo Complexo Fepasa.

