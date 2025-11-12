A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, realiza no próximo dia 18 de novembro, das 9h às 14h, mais uma edição do programa Emprego da Gente nos Bairros, desta vez no Centro Comunitário São Francisco de Assis (Cáritas), no Residencial Almerinda Chaves. A iniciativa levará aos moradores da região mais de 1.200 vagas de emprego, em diferentes áreas e níveis de formação, reforçando o compromisso da administração em descentralizar oportunidades e aproximar a população do mercado de trabalho.
As vagas oferecidas são fixas, com registro em carteira, benefícios e condições estruturadas. Há oportunidades para diversas faixas etárias, PCDs e para quem busca o primeiro emprego, ampliando o acesso para jovens e adultos em busca de recolocação.
Para Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços, a realização de mais uma edição nos bairros fortalece a política pública de inclusão produtiva. “Levar o Emprego da Gente para os bairros é garantir que mais moradores tenham acesso direto às oportunidades. Essa descentralização facilita a participação da população e reforça nosso compromisso em aproximar empresas e candidatos de forma eficiente e humana”.
Além da oferta de vagas, o evento contará com a presença do SESI Jundiaí, que irá apresentar o programa SEJA PRO+ Trabalho e Emprego. A iniciativa busca oferecer uma segunda oportunidade para jovens entre 18 e 29 anos concluírem a Educação Básica, obterem qualificação técnica e ampliarem o acesso ao mundo do trabalho.
De acordo com Yagho Avanzi, coordenador de relacionamento entre SESI e Indústria, a parceria reforça a necessidade de qualificação como porta de entrada para novas oportunidades. “O SEJA PRO+ traz uma perspectiva real de mudança de vida para os jovens. Não é apenas concluir os estudos, mas desenvolver competências profissionais e construir um caminho mais sólido para o mercado de trabalho. Estar presente no Emprego da Gente é fundamental para ampliarmos esse impacto”.
O evento tem parceria com a Cijun, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, TV TEC e Rede Socioassistencial Novo Horizonte. As vagas também podem ser acessadas pelo Portal Jundiaí Empreendedora.