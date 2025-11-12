A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, realiza no próximo dia 18 de novembro, das 9h às 14h, mais uma edição do programa Emprego da Gente nos Bairros, desta vez no Centro Comunitário São Francisco de Assis (Cáritas), no Residencial Almerinda Chaves. A iniciativa levará aos moradores da região mais de 1.200 vagas de emprego, em diferentes áreas e níveis de formação, reforçando o compromisso da administração em descentralizar oportunidades e aproximar a população do mercado de trabalho.

As vagas oferecidas são fixas, com registro em carteira, benefícios e condições estruturadas. Há oportunidades para diversas faixas etárias, PCDs e para quem busca o primeiro emprego, ampliando o acesso para jovens e adultos em busca de recolocação.

