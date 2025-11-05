A iniciativa municipal é focada em intermediar mão de obra, qualificar candidatos e aproximar empresas dos profissionais da cidade, com ações contínuas em setores de maior demanda.

O programa Emprego da Gente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, da Prefeitura de Jundiaí, promoveu um mutirão de contratação voltado ao varejo no Espaço Jundiaí Empreendedora, mobilizando mais de 75 pessoas interessadas em trabalhar nas lojas do Maxi Shopping Jundiaí. Além das entrevistas, a iniciativa ofereceu orientação e triagem de currículos para acelerar contratações diante da alta demanda.

“Estou procurando uma vaga e achei interessante esse processo elaborado pelo Espaço Jundiaí Empreendedora”, afirmou Rodrigo Teles, um dos participantes. Para Cíntia Vicente Pereira, gerente comercial, que busca recolocação, o diferencial foi a humanização do atendimento. “Gostei do acolhimento. Saí com direcionamento e esperança em ser contratada.”

Do lado das empresas, Tiago Stella, gerente de RH de um grupo varejista, avaliou positivamente o formato. “Descobri, além de todas as ações de emprego de vocês, que também fazem conexões de empreendedor para empreendedor. Esse sistema é completo e garante bons retornos para nossos negócios.”

A diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, Cida Gibrail, destacou o impacto público da articulação. “Quando governo, empresas e cidadãos se encontram no mesmo ambiente, a cidade ganha em agilidade e transparência. Essa conexão encurta o caminho entre a necessidade das lojas e o talento dos nossos trabalhadores.”