Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Jardim Tamoio, em Jundiaí, suspeito de agredir a namorada, de 17 anos, durante todo o final de semana. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher.

A adolescente procurou a delegacia acompanhada da mãe para denunciar as agressões. Segundo relato, ela foi até a casa do namorado no sábado (11), onde permaneceu até esta segunda-feira, período em que sofreu violência física após uma discussão inicial. De acordo com o depoimento, o agressor utilizou inclusive um cabo de vassoura para atacá-la. A vítima sofreu ferimentos no braço e na cabeça.

Diante da denúncia, investigadores foram até a residência do suspeito, onde efetuaram a prisão e o conduziram à delegacia.