Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Jardim Tamoio, em Jundiaí, suspeito de agredir a namorada, de 17 anos, durante todo o final de semana. A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher.
A adolescente procurou a delegacia acompanhada da mãe para denunciar as agressões. Segundo relato, ela foi até a casa do namorado no sábado (11), onde permaneceu até esta segunda-feira, período em que sofreu violência física após uma discussão inicial. De acordo com o depoimento, o agressor utilizou inclusive um cabo de vassoura para atacá-la. A vítima sofreu ferimentos no braço e na cabeça.
Diante da denúncia, investigadores foram até a residência do suspeito, onde efetuaram a prisão e o conduziram à delegacia.
Ele foi indiciado por lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, conforme o artigo 129, §13º, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).
A delegada Camila Pina também representou pela prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos, a repetição das agressões, a menoridade da vítima e o risco à sua integridade física e psicológica.
Segundo apurou a reportagem, ele já possui antecedentes por ato infracional de assalto, quando adolescente, e por receptação na idade adulta.
O pedido da delegada foi acolhido pelo Poder Judiciário, que decretou a prisão preventiva do investigado. Ele está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.