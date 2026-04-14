Até o início dos anos 2000, quem circulava por Jundiaí podia ver, na época em que três empresas faziam o transporte público na cidade, os ônibus da Viação Leme adesivados com figuras de uvas. O tempo passou, as três empresas do transporte se tornaram uma, os ônibus foram padronizados com a cor amarela – até apelidados de "amarelinhos" –, mas isso vai mudar.

Com a nova concessão do transporte público, vencida pela Viação Jundiaiense Ltda., a uva volta aos ônibus de Jundiaí, junto com outros elementos. O amarelo, porém, será substituído e as cores usadas serão principalmente branco, verde e azul. Além da uva, a figura da Serra do Japi comporá a nova identidade visual da frota.

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