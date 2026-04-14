Até o início dos anos 2000, quem circulava por Jundiaí podia ver, na época em que três empresas faziam o transporte público na cidade, os ônibus da Viação Leme adesivados com figuras de uvas. O tempo passou, as três empresas do transporte se tornaram uma, os ônibus foram padronizados com a cor amarela – até apelidados de "amarelinhos" –, mas isso vai mudar.
Com a nova concessão do transporte público, vencida pela Viação Jundiaiense Ltda., a uva volta aos ônibus de Jundiaí, junto com outros elementos. O amarelo, porém, será substituído e as cores usadas serão principalmente branco, verde e azul. Além da uva, a figura da Serra do Japi comporá a nova identidade visual da frota.
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A nova concessão do transporte público de Jundiaí vai durar 15 anos, podendo ser renovado por mais cinco até o limite legal de 30 anos. O valor total do contrato é de R$ 3,6 bilhões para 15 anos de operação. Quanto à renovação da frota, a cidade deve receber 70 novos ônibus ainda neste mês e totalizar até 100 veículos zero quilômetro ao longo do primeiro ano da nova concessão.
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1 Comentários
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EGINALDO MARCOS HONORIO 11 horas atrásA frota deveria usar cores dependendo da região, tal qual os pontos Cardeais. Cheguei a presenciar varias pessoas atentas ao onibus chegando e, por não conseguir indentificar linha ou região atendida, abordavam pessoas ao entorno ou até mesmo o motorista indagando o intinerário. Assim se, pelo menos a frente dos onibus decorados com as cores de cada região, facillita, sobremaneira, a identificação e região a ser atendida.