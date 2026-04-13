O empresário Getúlio Nogueira de Sá morreu nesta segunda-feira (13), em Jundiaí, aos 69 anos, após sofrer um infarto. A informação foi confirmada por pessoas próximas. Até o momento, não há detalhes divulgados sobre velório e sepultamento.

Conhecido no município, Getúlio teve atuação no setor empresarial e manteve presença ativa em diferentes espaços da cidade ao longo dos anos. Ele também participou da vida associativa local, com destaque para sua passagem pelo Clube Jundiaiense.

O empresário presidiu o clube entre 2005 e 2007. Durante o período, esteve à frente de atividades voltadas aos associados e à promoção de eventos sociais. A gestão foi marcada pela participação em iniciativas de convivência no espaço.