Uma mulher foi presa em flagrante por furto qualificado após invadir um hospital particular na região central de Jundiaí, na noite deste domingo (12).

De acordo com a Polícia Militar, o local foi invadido após o arrombamento de ao menos duas portas. A suspeita foi detida por seguranças do hospital dentro do prédio e teve os braços imobilizados com uma abraçadeira plástica (“enforca-gato”) até a chegada da polícia, já que estava bastante agitada e tentava fugir.

Quando os policiais chegaram, encontraram a mulher contida pelos funcionários. Durante vistoria no imóvel, foram constatados danos em uma porta e em um cadeado, cuja haste foi localizada dentro da bolsa da suspeita, junto com um alicate.