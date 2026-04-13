14 de abril de 2026
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FURTO QUALIFICADO

Mulher é presa após arrombamento e invasão a hospital em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs conduziram a suspeita ao DP, onde ela foi presa
Os PMs conduziram a suspeita ao DP, onde ela foi presa

Uma mulher foi presa em flagrante por furto qualificado após invadir um hospital particular na região central de Jundiaí, na noite deste domingo (12).

De acordo com a Polícia Militar, o local foi invadido após o arrombamento de ao menos duas portas. A suspeita foi detida por seguranças do hospital dentro do prédio e teve os braços imobilizados com uma abraçadeira plástica (“enforca-gato”) até a chegada da polícia, já que estava bastante agitada e tentava fugir.

Quando os policiais chegaram, encontraram a mulher contida pelos funcionários. Durante vistoria no imóvel, foram constatados danos em uma porta e em um cadeado, cuja haste foi localizada dentro da bolsa da suspeita, junto com um alicate.

Não foi possível apurar o que ela já havia separado para levar em sua ação criminosa.

A mulher foi encaminhada ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu presa em flagrante por furto qualificado.

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