Com 400 pessoas atendidas, a edição de terça-feira (28) do programa Emprego da Gente nos Bairros levou ao Retiro um mutirão de oportunidades. Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), a ação ofertou mais de 1.800 vagas de trabalho e reuniu 23 empresas interessadas em contratar novos colaboradores, com destaque para oportunidades voltadas aos jovens em busca do primeiro emprego.

Segundo Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, o principal objetivo do programa é aproximar o trabalhador das oportunidades disponíveis em sua própria região. “É uma oportunidade tanto para quem busca emprego quanto para as empresas que precisam de mão de obra. Nosso foco é fazer essa conexão, trazendo para o bairro as vagas das empresas próximas, o que também melhora a mobilidade e a qualidade de vida dos trabalhadores”, destacou. A escolha das empresas participantes leva em consideração a proximidade com o território, estimulando a geração de empregos locais.

VEJA MAIS: