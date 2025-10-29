Com 400 pessoas atendidas, a edição de terça-feira (28) do programa Emprego da Gente nos Bairros levou ao Retiro um mutirão de oportunidades. Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), a ação ofertou mais de 1.800 vagas de trabalho e reuniu 23 empresas interessadas em contratar novos colaboradores, com destaque para oportunidades voltadas aos jovens em busca do primeiro emprego.
Segundo Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços da SMDECT, o principal objetivo do programa é aproximar o trabalhador das oportunidades disponíveis em sua própria região. “É uma oportunidade tanto para quem busca emprego quanto para as empresas que precisam de mão de obra. Nosso foco é fazer essa conexão, trazendo para o bairro as vagas das empresas próximas, o que também melhora a mobilidade e a qualidade de vida dos trabalhadores”, destacou. A escolha das empresas participantes leva em consideração a proximidade com o território, estimulando a geração de empregos locais.
VEJA MAIS:
Emprego da Gente nos Bairros vai levar vagas para o Rio Acima
Emprego da Gente atende mais de 140 pessoas no bairro da Colônia
Entre as empresas participantes estava a Refrio Armazéns Gerais, que levou mais de 100 vagas na área de logística. Para a analista de recrutamento e seleção Rafaela Zompero, o evento é uma oportunidade de aproximar a empresa dos candidatos e facilitar o acesso às vagas. “Nem todos têm condições de se deslocar até a empresa, então viemos até eles. É uma forma de ajudar a população a se recolocar no mercado e apresentar nossos setores e benefícios”, explicou.
As oportunidades incluem cargos de auxiliar logístico, com bonificações e metas de desempenho que podem elevar o salário dos colaboradores.
O mutirão atraiu candidatos de diferentes idades e perfis profissionais. Arthur Bueno de Oliveira, de 61 anos, aprovou a iniciativa: “Achei uma beleza essa ação da Prefeitura. Em um só lugar consigo falar com várias empresas. O atendimento é ótimo e facilita muito o processo. O que levaria 15 dias para fazer, aqui resolvi em uma manhã.”
Já o estudante Cauê Gavioli, de 17 anos, buscava o primeiro emprego. “Quero começar a ter experiência no mercado de trabalho. Fiquei sabendo por meio da minha avó, que participa da paróquia aqui do bairro, e resolvi vir procurar uma vaga”, contou.
Além de conectar candidatos e empresas, o Emprego da Gente nos Bairros tem despertado o interesse de novas empresas que desejam participar das próximas edições.