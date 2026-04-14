A Polícia Militar atendeu uma ocorrência na tarde desta terça-feira (14) em que uma denúncia relatou que uma senhora cadeirante, de 78 anos, estava em situação de abandono em seu apartamento, localizado em um condomínio na região do Malota, em Jundiaí.

De acordo com a PM, um vizinho fez contato com a Polícia Militar por meio do telefone de emergência, 190, informando que a senhora havia sido encontrada por vizinhos caída ao chão, em meio a fezes de animais, após tentar fazer comida e ter deixado o gás aberto, provocando mau cheiro nos demais apartamentos. A situação foi constatada após os vizinhos arrombarem a porta do imóvel para socorrê-la.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram oito cães e um gato junto à idosa. Eles acionaram o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) para recolhimento dos animais e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para assistência à senhora.