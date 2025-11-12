No dia 19 de novembro, às 19h, o projeto Oficinas Culturais, de Campo Limpo Paulista, traz para o palco do Teatro Polytheama seu coral juvenil e um espetáculo teatral musical com O Grupão Especial. Os ingressos são gratuitos e ficarão disponíveis a partir de 14 de novembro, às 10h30, na bilheteria do teatro ou pela plataforma Sympla . Com regência de Otávio Piola, direção cênica de Lucas Migiorini e preparação vocal de Érika Muniz, o coro jovem cênico thyssenkrupp apresenta “Memorias”, um repertório eclético que passeia por hits internacionais a clássicos brasileiros, com a participação de Mariana Berganton ao piano. O coral nasceu em 2002, como um grupo infantojuvenil. Em 2022 foi desmembrado em dois coros, de acordo com as faixas etárias, e o coral juvenil passou a reunir os jovens e adolescentes do projeto, que vão levar para o Polytheama números dinâmicos, com coreografias, alegria e muita emoção.

Na sequência, o público poderá assistir ao espetáculo teatral-musical “Na Roça com o Grupão”, encenado pela Cia. de Arte e Teatro Inclusivo Grupão Especial, formada por 16 artistas neurodivergentes. A montagem retrata o cotidiano da vida rural, a partir de referências diretas a produções televisivas que marcaram gerações, como "O Cravo e a Rosa", "Chocolate com Pimenta", "Cabocla" e "Êta Mundo Bom!". O figurino e o cenário trarão elementos tradicionais da cultura caipira, reforçando a ambientação temática, que fica ainda mais envolvente com a trilha sonora interpretada ao vivo pela pianista Alessandra Kelly.



O Grupão Especial nasceu em 2008 na APAE de Campo Limpo Paulista e, desde 2023, faz parte do projeto Oficinas Culturais.



O Projeto Oficinas Culturais é uma realização da Kalithéa, empresa ligada à Direção Cultura, com patrocínio da thyssenkrupp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do SESI Campo Limpo Paulista. Além das atividades de canto coral para todas as idades, abertas e gratuitas a qualquer interessado, o projeto oferece aulas de teatro, dança, balé e capoeira para alunos de três escolas públicas da cidade.