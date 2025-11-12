O Coral Municipal de Jundiaí (adulto) está com o credenciamento aberto para novas vagas de sua composição. Os interessados em participar voluntariamente devem ser maiores de 18 anos e devem se inscrever gratuitamente, por meio de formulário on-line, neste link.

As vagas abertas estão disponíveis para todas as vozes, com prioridade para contraltos e baixos. As inscrições ficarão abertas até o preenchimento das vagas, tendo como base o equilíbrio vocal do grupo. Os testes vocais e início dos ensaios estão previstos para o ano que vem, em data e horário indicados pela produção do Coral por meio dos contatos informados durante o preenchimento do formulário.

Além de informar os dados pessoais básicos e as experiências com o canto coral, os interessados deverão também, durante o preenchimento do formulário, anexar cópias dos documentos pessoais e comprovante de endereço, além dos termos de responsabilidade e de autorização de uso de imagem.