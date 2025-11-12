O Coral Municipal de Jundiaí (adulto) está com o credenciamento aberto para novas vagas de sua composição. Os interessados em participar voluntariamente devem ser maiores de 18 anos e devem se inscrever gratuitamente, por meio de formulário on-line, neste link.
As vagas abertas estão disponíveis para todas as vozes, com prioridade para contraltos e baixos. As inscrições ficarão abertas até o preenchimento das vagas, tendo como base o equilíbrio vocal do grupo. Os testes vocais e início dos ensaios estão previstos para o ano que vem, em data e horário indicados pela produção do Coral por meio dos contatos informados durante o preenchimento do formulário.
Além de informar os dados pessoais básicos e as experiências com o canto coral, os interessados deverão também, durante o preenchimento do formulário, anexar cópias dos documentos pessoais e comprovante de endereço, além dos termos de responsabilidade e de autorização de uso de imagem.
O Coral é um dos corpos artísticos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e realiza seus ensaios semanalmente, às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Espaço Expressa, que fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 (antigo Complexo Fepasa). O grupo tem direção artística de Vastí Atique.
Mais Corais
Os núcleos dos Corais Infantojuvenis municipais também seguem com inscrições abertas no site da Cultura. Os grupos de musicalização Pré-Coral Cidade das Crianças, voltados a crianças de cinco a sete anos, ensaiam no Espaço Expressa às quartas-feiras: uma turma pela manhã, das 9h às 10h, e outra à tarde, das 15h30 às 16h30.
Já o Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, voltado para crianças de 8 a 11 anos, com ou sem experiência musical, conta com dois núcleos. Pelo Núcleo Retiro, os ensaios são às segundas-feiras, das 18h15 às 19h30, na sede do Grupo Sol da Cidadania, que fica na Alameda das Palmeiras, 120 – Vila Alvorada. Já os ensaios do Núcleo Expressa são às terças-feiras, das 18h às 19h30, também no Espaço Expressa.