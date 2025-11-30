Criado em 1995 como política pública pelo Governo de São Paulo, o projeto Guri completa 30 anos neste mês e anuncia uma reestruturação estratégica para 2026, com a ampliação para 634 polos estratégicos. O aumento de 20% em relação ao ano passado e de 59% em relação a 2022, quando possuía 398 polos, possibilitará a oferta de 120 mil vagas gratuitas para os cursos de música em todo o Estado.

O Guri é o maior programa de educação musical e desenvolvimento humano do Brasil, criado e mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, sob gestão da Santa Marcelina Cultura, e já beneficiou mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens, suas famílias e comunidades em todas as regiões do Estado.

