Criado em 1995 como política pública pelo Governo de São Paulo, o projeto Guri completa 30 anos neste mês e anuncia uma reestruturação estratégica para 2026, com a ampliação para 634 polos estratégicos. O aumento de 20% em relação ao ano passado e de 59% em relação a 2022, quando possuía 398 polos, possibilitará a oferta de 120 mil vagas gratuitas para os cursos de música em todo o Estado.
O Guri é o maior programa de educação musical e desenvolvimento humano do Brasil, criado e mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, sob gestão da Santa Marcelina Cultura, e já beneficiou mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens, suas famílias e comunidades em todas as regiões do Estado.
“O Guri está transformando vidas há três décadas. É uma política pública que une cultura, educação e desenvolvimento humano, e que já se consolidou como um dos maiores e mais consistentes programas de formação musical do país. Vamos continuar trabalhando para que o Guri possa crescer cada vez mais e seguir atendendo com excelência a população do estado de São Paulo”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
“Mais do que formar músicos, o Guri promove cidadania, desenvolvimento humano, inclusão social e democratização do acesso à arte e à cultura. Ao longo dessas três décadas, tornou-se referência internacional em educação musical, colocando sempre alunos e alunas como protagonistas de sua história”, destaca Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura.
Ampliação
A rede de polos abertos passa a ser organizada em quatro modalidades:
Polos Harmonia – Oferece todos os cursos de instrumentos do programa, incluindo o de Iniciação Musical, voltados a diferentes faixas etárias e formações. Com maior número de vagas e carga horária, são 11 polos de ensino localizados nas cidades-sede das regionais administrativas do Guri. Cada unidade já conta com um Grupo Musical.
Polos Polifonia – Cursos específicos de instrumentos a partir das demandas de cada território e da formação instrumental e/ou vocal do Grupo Musical mantido pelo programa nessas localidades. Também oferece cursos de Iniciação Musical voltados a diferentes faixas etárias e formações. São 16 polos desta modalidade também ligados a um Grupo Musical – em três localidades, o Guri vai criar uma nova formação musical para integrar a temporada de concertos.
Polos Acordes – Polos de ensino em municípios próximos onde há os Polos Harmonia e Polifonia para complementar a formação oferecida em cada território e conectar estudantes de diferentes cidades aos Grupos Musicais mantidos pelo Guri no entorno. Ao incorporar alunos e alunas dessas localidades à agenda de ensaios e temporada de concertos junto a uma bolsa-auxílio para transporte e alimentação, o Guri promove maior integração regional.
Polos Melodia – São os polos concentrados em regiões de maior vulnerabilidade social e cultural de todo o Estado, oferecendo acesso democrático à educação musical, arte e cultura.
Outra novidade é a criação de três novos Grupos Musicais. Formados por crianças, adolescentes e jovens de diferentes cidades, matriculados nos cursos regulares, os conjuntos são responsáveis pela difusão artístico-musical do programa. Do instrumento ao canto, as formações são as mais diversas. Entre orquestras e bandas sinfônicas, cameratas, corais, big bands, grupos de choro, de percussão e de música instrumental brasileira, o Guri passa a ter 32 Grupos Musicais em 2026. Com uma agenda anual e regular de concertos, alunos e alunas têm a oportunidade de colocar em prática todo o aprendizado obtido nas aulas e ampliar a experiência cultural, dividindo o palco com regentes e artistas convidados.
Para 2026, o Guri também amplia suas atividades nas escolas. A iniciativa incorpora a educação musical à grade curricular da rede pública municipal e estadual de ensino, desenvolvendo habilidades cognitivas, culturais e socioemocionais nos estudantes. Em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, a previsão é que o Guri nas Escolas Estaduais atenda 200 unidades, ampliando ainda mais o alcance da política pública de música e desenvolvimento humano com aulas de canto, instrumentos e iniciação musical.
O Guri segue com sua atuação em 60 unidades da Fundação Casa, em parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, com a oferta de educação musical e desenvolvimento humano a jovens em cumprimento de medida socioeducativa.
Agenda de aniversário 30 anos
Para celebrar esta trajetória, uma ampla programação com mais de mil concertos vai movimentar a capital e cidades da região metropolitana, interior e litoral do Estado, além de outras atividades artísticas e lançamentos que estão previstos. Tudo isso, em novembro (confira mais informações neste link).