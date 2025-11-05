A Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) está com inscrições abertas para os corais interessados em se apresentar nas janelas do Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão durante a programação de Natal 2025. As inscrições gratuitas devem ser feitas por meio de formulário on-line, até o dia 28 de novembro (sexta-feira), neste link.

No formulário, o responsável deverá informar o nome do coral, o número de integrantes, o nome do regente, os instrumentos que acompanham, além do telefone e e-mail, através dos quais o Departamento de Cultura da SMCULT irá informar acerca da seleção e trâmites seguintes. Os interessados deverão indicar também os dias em que o grupo terá disponibilidade de se apresentar para que uma data seja escolhida, já que cada grupo poderá fazer uma única apresentação.

As apresentações de corais nas janelas do museu serão realizadas entre os dias 1 e 5 de dezembro, a partir das 19h30. A participação é voluntária e os grupos interessados deverão arcar com as despesas envolvidas até a apresentação. No total, serão selecionados 20 corais, apresentando-se quatro por noite, em performances de até 15 minutos.