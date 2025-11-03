A programação especial destinada aos Servidores Municipais este ano contou, ao longo da última semana, com uma série de apresentações gratuitas com os corpos artísticos da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). A novidade animou as tardes no Paço Municipal e reuniu os servidores para prestigiar o trabalho dos grupos viabilizados pela prefeitura. “Este é um presente da Cultura e da prefeitura para os servidores nesta semana em que se comemora esta data”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro, em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

Abrindo a programação especial, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) se apresentou na terça-feira (28), em seu formato de câmara. O programa apresentado foi uma verdadeira viagem por repertórios nacionais e por clássicos do cinema mundial, como a trilha de “Rocky Balboa”, o tema de Ennio Morricone para o clássico italiano “Cinema Paradiso” e “Por uma Cabeza”, tango de Carlos Gardel que embala uma das cenas de “Perfume de Mulher”.

VEJA MAIS: