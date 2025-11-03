A programação especial destinada aos Servidores Municipais este ano contou, ao longo da última semana, com uma série de apresentações gratuitas com os corpos artísticos da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). A novidade animou as tardes no Paço Municipal e reuniu os servidores para prestigiar o trabalho dos grupos viabilizados pela prefeitura. “Este é um presente da Cultura e da prefeitura para os servidores nesta semana em que se comemora esta data”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro, em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.
Abrindo a programação especial, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) se apresentou na terça-feira (28), em seu formato de câmara. O programa apresentado foi uma verdadeira viagem por repertórios nacionais e por clássicos do cinema mundial, como a trilha de “Rocky Balboa”, o tema de Ennio Morricone para o clássico italiano “Cinema Paradiso” e “Por uma Cabeza”, tango de Carlos Gardel que embala uma das cenas de “Perfume de Mulher”.
A diretora artística da OMJ, Claudia Feres, cumprimentou o público atento, distribuído por todos os andares do prédio que sedia o Executivo Municipal. “Desejamos os parabéns a vocês, que fazem a engrenagem funcionar. É muito gostoso tê-los como público, pois a orquestra é de vocês”, comentou.
Há apenas seis meses em Jundiaí, a analista de tecnologia da informação (TI) Franciele Pontes mudou-se para o município para trabalhar na Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun) e, logo no primeiro dia da série de apresentações, aprovou a novidade. “Eu venho de Araçatuba e lá não havia uma orquestra. Quando descobri que em Jundiaí havia a OMJ fiz questão de prestigiar e já fui três vezes ao Teatro Polytheama para assistir aos concertos. É muito gostoso, acalma. E no ambiente de trabalho traz tranquilidade”, comentou.
Já na terça-feira (29), quem se apresentou foi o Coral Municipal de Jundiaí (adulto), sob a regência e direção artística de Vastí Atique. Para os servidores, o grupo apresentou clássicos como “Anunciação” e “Ai que saudades d’ocê”, que integram o repertório de seu novo espetáculo “Pela Estrada – Canções do Nosso Brasil”, cuja estreia está marcada para o dia 8 de novembro (sábado), às 20h, na Sala Glória Rocha.
E, fechando a programação, a apresentação da sexta-feira (31) ficou por conta da Cia. Jovem de Dança, que realizou uma performance especial de “Suite Quebrakovsky”, coreografia com três trechos do segundo ato da versão contemporânea de “O Quebra-Nozes”. Inspirado no balé clássico natalino coreografado em cima da obra de Tchaikovsky, a nova versão é assinada por Alex Soares, diretor da companhia jundiaiense. A obra teve sua estreia na “Odense Koncerthus”, na cidade dinamarquesa de Odense, resultado de uma parceria da SMCULT com a Koma Ballet e as participações especiais de bailarinos intercambistas da companhia jundiaiense.