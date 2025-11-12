Localizado em São Paulo, o Museu da Imaginação terá programação especial nos feriados deste mês de novembro. Os visitantes poderão participar de atividades culturais que fazem parte da programação. O espaço tem três andares dedicados à Saúde, Ciência, Arte, Tecnologia, Sustentabilidade e muito mais.
As atividades incluem o Dia da Consciência Negra, entre os dias 20 e 23, com as oficinas de bonecas africanas Abayomi e de instrumentos musicais Kabuletê. Nos dias 15 e 16, os visitantes também poderão participar da contação de história lúdica com Kennya Gralha, autora de Meu Corpo Ninguém Toca. Também haverá oficinas especiais para fazer pulseiras com miçangas, massinha e das imperdíveis experiências de química e física com os educadores do espaço.
VEJA MAIS:
Outra novidade que não pode ficar de fora do passeio é a nova exposição Construindo o Futuro, com patrocínio do Banco Safra, que aborda o tema da Educação Financeira para crianças e adolescentes de forma totalmente lúdica, digital e interativa, em que os participantes poderão vivenciar experiências e construir sua vida financeira por etapas, aprendendo assim sobre a importância do dinheiro para a vida em sociedade.
Confira a programação:
- Contação lúdica com a Tia Kennya, autora do livro “Meu Corpo Ninguém Toca”. A autora convida as crianças e famílias para uma experiência interativa que une história, música e brincadeiras para ensinar, de forma alegre e acessível, sobre a importância da proteção do próprio corpo.
Por meio de músicas autorais, dinâmicas e participação ativa das crianças, a atividade abordará temas como identidade, autocuidado, entre outros. O encontro termina com um grito de coragem coletivo, reforçando a autoestima, a consciência corporal e o direito de toda criança à proteção e ao respeito.
Datas: 15 e 16 de novembro, às 11h30 e às 15h30
Duração: 40 minutos
Faixa etária: livre
Local: sala laranja (3° andar)
- Feirinha de livros com a Much Editora. A editora promove uma ação especial que celebra a leitura, a infância e o aprendizado por meio da imaginação. O público poderá participar de atividades lúdicas e interativas, contações de histórias e visitar uma feirinha de livros com temas voltados à maternidade, paternidade, alimentação saudável e desenvolvimento infantil.
Datas: 15 e 16 de novembro, das 9h às 18h
Faixa etária: livre
Local: sala laranja (3° andar)
- Oficina de pulseiras com Meu Arco-Íris. A Meu Arco-Íris preparou uma oficina especial cheia de alegria, cores e criatividade, onde as crianças terão a oportunidade de criar suas próprias pulseiras temáticas utilizando miçangas e materiais coloridos, e explorando diferentes combinações e estilos. Com a atividade, os pequenos desenvolvem a coordenação motora fina, estimulam a criatividade e expressam sua individualidade por meio da arte.
Mais do que uma atividade manual divertida, a oficina busca promover momentos de conexão entre as crianças, incentivando a imaginação, a expressão e a troca de experiências em um ambiente acolhedor e lúdico.
Datas: 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, às 12h, 13h, 15h e 16h
Faixa etária: a partir de 3 anos
Vagas: 20 crianças por horário (necessário retirada de senha)
Local: 2º andar
- Oficina de Kabuletê. Nesta oficina, os participantes irão construir seus próprios Kabuletês, um instrumento musical cheio de história e significado, além de explorar ritmos e experimentar diferentes sons. A atividade estimula coordenação motora, percepção auditiva, criatividade e expressão musical, proporcionando uma experiência sensorial completa.
Datas: 20, 21, 22 e 23 de novembro, às 10h, 14h e 16h
Faixa etária: livre
Local: sala de eventos (3° andar)
- Oficina de boneca Abayomi. Durante a oficina, crianças e adultos irão criar sua própria Abayomi, a charmosa bonequinha africana que inspira histórias, criatividade e cultura. Cada um poderá personalizar as cores, roupas e acessórios, enquanto aprendem sobre a tradição e a história dessa criação cultural tão especial.
A atividade estimula a coordenação motora, a criatividade e a imaginação, ao mesmo tempo que promove valores de diversidade, respeito e conexão com diferentes culturas.
Datas: 20, 21, 22 e 23 de novembro, às 11h, 15h e 17h
Faixa etária: livre
Local: sala de eventos (3° andar)
- Oficina Play-Doh. Durante a oficina com as massinhas Play-Doh, crianças e adultos vão explorar texturas, cores e formas de maneiras inesperadas, criando mundos únicos com cada molde e gesto. A brincadeira garante uma experiência sensorial: tocar, sentir, combinar e transformar cada peça se torna uma pequena aventura, estimulando a curiosidade, a imaginação e a expressão de cada participante. Toda a família pode participar das atividades que permitem compartilhar ideias, inventar histórias e se divertir juntos, enquanto cada criação ganha vida nas mãos de quem participa.
Datas: 20, 21, 22 e 23 de novembro, durante todo o horário de funcionamento do museu
Faixa etária: livre
Local: 2º andar
Sobre o Museu da Imaginação:
O Museu da Imaginação é uma associação sem fins lucrativos que se dedica a proporcionar um ambiente onde a educação encontra a fantasia. Com exposições interativas e instalações imersivas, o museu estimula a curiosidade e o desenvolvimento criativo de crianças e adolescentes. Criado em 2017, o museu é um espaço vibrante de atividade e imaginação, comprometido com a criação de experiências educativas divertidas e inspiradoras, acessíveis a todas as crianças e famílias.
Serviço - Museu da Imaginação
Endereço: rua Virgilio Wey, 100 – Água Branca – São Paulo
Telefones: (11) 2645-7590 / (11) 94539-7638
E-mail: recepcao@museudaimaginacao.com.br
Instagram: @museudaimaginacao
Site: http://www.museudaimaginação.com.br
Compra de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/92650/d/250229
Estacionamento conveniado: rua Antônio Nagib Ibrahim, 350 | Todo o período de visitação: R$ 40,00
Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado, das 9h às 18h.
Preços dos ingressos:
- Adulto ou criança: R$ 120,00 cada;
- Bebê (de 0 a 1 ano e 11 meses): gratuito;
- Idoso ou professor: R$ 75,00 cada
- PCD ou acompanhante adulto de PCD: R$ 75,00 cada
- 3 ingressos: R$ 99,90 cada (total: R$ 299,70)
- 4 ingressos: R$ 89,90 cada (total: R$ 359,60)
- 5 ingressos: R$ 79,90 cada (total: R$ 399,50)
- 6 ingressos: R$ 79,90 cada (total: R$ 479,40)