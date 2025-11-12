As atividades incluem o Dia da Consciência Negra, entre os dias 20 e 23, com as oficinas de bonecas africanas Abayomi e de instrumentos musicais Kabuletê. Nos dias 15 e 16, os visitantes também poderão participar da contação de história lúdica com Kennya Gralha, autora de Meu Corpo Ninguém Toca. Também haverá oficinas especiais para fazer pulseiras com miçangas, massinha e das imperdíveis experiências de química e física com os educadores do espaço.

Localizado em São Paulo, o Museu da Imaginação terá programação especial nos feriados deste mês de novembro. Os visitantes poderão participar de atividades culturais que fazem parte da programação. O espaço tem três andares dedicados à Saúde, Ciência, Arte, Tecnologia, Sustentabilidade e muito mais.

Outra novidade que não pode ficar de fora do passeio é a nova exposição Construindo o Futuro, com patrocínio do Banco Safra, que aborda o tema da Educação Financeira para crianças e adolescentes de forma totalmente lúdica, digital e interativa, em que os participantes poderão vivenciar experiências e construir sua vida financeira por etapas, aprendendo assim sobre a importância do dinheiro para a vida em sociedade.

Confira a programação:

Contação lúdica com a Tia Kennya, autora do livro “Meu Corpo Ninguém Toca” . A autora convida as crianças e famílias para uma experiência interativa que une história, música e brincadeiras para ensinar, de forma alegre e acessível, sobre a importância da proteção do próprio corpo.

Por meio de músicas autorais, dinâmicas e participação ativa das crianças, a atividade abordará temas como identidade, autocuidado, entre outros. O encontro termina com um grito de coragem coletivo, reforçando a autoestima, a consciência corporal e o direito de toda criança à proteção e ao respeito.

Datas: 15 e 16 de novembro, às 11h30 e às 15h30

Duração: 40 minutos

Faixa etária: livre

Local: sala laranja (3° andar)

Datas: 15 e 16 de novembro, das 9h às 18h

Faixa etária: livre

Local: sala laranja (3° andar)

Mais do que uma atividade manual divertida, a oficina busca promover momentos de conexão entre as crianças, incentivando a imaginação, a expressão e a troca de experiências em um ambiente acolhedor e lúdico.

Datas: 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, às 12h, 13h, 15h e 16h

Faixa etária: a partir de 3 anos

Vagas: 20 crianças por horário (necessário retirada de senha)

Local: 2º andar

Datas: 20, 21, 22 e 23 de novembro, às 10h, 14h e 16h

Faixa etária: livre

Local: sala de eventos (3° andar)

A atividade estimula a coordenação motora, a criatividade e a imaginação, ao mesmo tempo que promove valores de diversidade, respeito e conexão com diferentes culturas.

Datas: 20, 21, 22 e 23 de novembro, às 11h, 15h e 17h

Faixa etária: livre

Local: sala de eventos (3° andar)

Datas: 20, 21, 22 e 23 de novembro, durante todo o horário de funcionamento do museu

Faixa etária: livre

Local: 2º andar

Sobre o Museu da Imaginação:

O Museu da Imaginação é uma associação sem fins lucrativos que se dedica a proporcionar um ambiente onde a educação encontra a fantasia. Com exposições interativas e instalações imersivas, o museu estimula a curiosidade e o desenvolvimento criativo de crianças e adolescentes. Criado em 2017, o museu é um espaço vibrante de atividade e imaginação, comprometido com a criação de experiências educativas divertidas e inspiradoras, acessíveis a todas as crianças e famílias.

Serviço - Museu da Imaginação

Endereço: rua Virgilio Wey, 100 – Água Branca – São Paulo

Telefones: (11) 2645-7590 / (11) 94539-7638

E-mail: recepcao@museudaimaginacao.com.br

Instagram: @museudaimaginacao

Site: http://www.museudaimaginação.com.br

Compra de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/92650/d/250229

Estacionamento conveniado: rua Antônio Nagib Ibrahim, 350 | Todo o período de visitação: R$ 40,00

Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado, das 9h às 18h.