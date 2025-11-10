10 de novembro de 2025
LÚDICO E DIDÁTICO

Teatro de fantoches conscientiza sobre educação no trânsito

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMJ
Teatro de fantoches passa aos alunos, de forma lúdica, dicas sobre respeito às leis de trânsito e à sinalização
Cerca de 700 alunos da Emeb Judith Almeida Curado Arruda, no bairro Cidade Nova, participaram de uma apresentação do Teatro de Fantoches, uma iniciativa lúdica de ensinar as crianças sobre o respeito às leis de trânsito e à sinalização viária. O projeto faz parte de uma iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar.

A ideia da iniciativa é tornar as crianças do Ensino Fundamental I, com idade entre 6 e 10 anos, multiplicadoras da mensagem de um trânsito mais seguro não somente aos pais, mas a todas as pessoas do seu convívio. A Emeb do Cidade Nova foi a sexta unidade da rede municipal a receber o teatro de fantoches em 2025 – que já atendeu mais de 2.500 crianças. “Em vez de fazermos palestras, que em muitos casos deixam os alunos dispersos, realizamos uma atividade lúdica e com a mensagem direta ao público-alvo”, destaca Juliana Maria Maia, diretora do Departamento de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.

Os personagens do teatro de fantoches são: Penélope; Marcelinho e Vovô Antônio, entre outros bonecos.

O secretário municipal de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, José Carlos Sacramone, elogiou a iniciativa de se trabalhar a educação de trânsito nas escolas e entidades da cidade. “Desde cedo buscamos, de forma descontraída, formar na criança a cultura da responsabilidade no trânsito. Respeitar a sinalização e o limite de velocidade da via, usar corretamente o capacete, nunca dirigir sob efeito de álcool, não falar ao celular enquanto dirige e atravessar a via usando a faixa de pedestre são atitudes que salvam vidas, e que devem ser propagadas. Só assim poderemos ter um trânsito mais seguro, com condutores e pedestres mais responsáveis” completou.

Desde 2011

O projeto do CPTran foi criado em 2011 pelos próprios policiais do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. Em todo o estado já foram realizadas 2.992 apresentações, em 1.714 instituições de ensino, além de ONGs e igrejas, em 171 municípios. Cerca de 472 mil alunos e 364.246 profissionais da Educação já assistiram as sessões de teatro com foco na educação de trânsito.

