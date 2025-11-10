Cerca de 700 alunos da Emeb Judith Almeida Curado Arruda, no bairro Cidade Nova, participaram de uma apresentação do Teatro de Fantoches, uma iniciativa lúdica de ensinar as crianças sobre o respeito às leis de trânsito e à sinalização viária. O projeto faz parte de uma iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar.
A ideia da iniciativa é tornar as crianças do Ensino Fundamental I, com idade entre 6 e 10 anos, multiplicadoras da mensagem de um trânsito mais seguro não somente aos pais, mas a todas as pessoas do seu convívio. A Emeb do Cidade Nova foi a sexta unidade da rede municipal a receber o teatro de fantoches em 2025 – que já atendeu mais de 2.500 crianças. “Em vez de fazermos palestras, que em muitos casos deixam os alunos dispersos, realizamos uma atividade lúdica e com a mensagem direta ao público-alvo”, destaca Juliana Maria Maia, diretora do Departamento de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.
Os personagens do teatro de fantoches são: Penélope; Marcelinho e Vovô Antônio, entre outros bonecos.
O secretário municipal de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, José Carlos Sacramone, elogiou a iniciativa de se trabalhar a educação de trânsito nas escolas e entidades da cidade. “Desde cedo buscamos, de forma descontraída, formar na criança a cultura da responsabilidade no trânsito. Respeitar a sinalização e o limite de velocidade da via, usar corretamente o capacete, nunca dirigir sob efeito de álcool, não falar ao celular enquanto dirige e atravessar a via usando a faixa de pedestre são atitudes que salvam vidas, e que devem ser propagadas. Só assim poderemos ter um trânsito mais seguro, com condutores e pedestres mais responsáveis” completou.
Desde 2011
O projeto do CPTran foi criado em 2011 pelos próprios policiais do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. Em todo o estado já foram realizadas 2.992 apresentações, em 1.714 instituições de ensino, além de ONGs e igrejas, em 171 municípios. Cerca de 472 mil alunos e 364.246 profissionais da Educação já assistiram as sessões de teatro com foco na educação de trânsito.