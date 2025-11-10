Cerca de 700 alunos da Emeb Judith Almeida Curado Arruda, no bairro Cidade Nova, participaram de uma apresentação do Teatro de Fantoches, uma iniciativa lúdica de ensinar as crianças sobre o respeito às leis de trânsito e à sinalização viária. O projeto faz parte de uma iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar.

A ideia da iniciativa é tornar as crianças do Ensino Fundamental I, com idade entre 6 e 10 anos, multiplicadoras da mensagem de um trânsito mais seguro não somente aos pais, mas a todas as pessoas do seu convívio. A Emeb do Cidade Nova foi a sexta unidade da rede municipal a receber o teatro de fantoches em 2025 – que já atendeu mais de 2.500 crianças. “Em vez de fazermos palestras, que em muitos casos deixam os alunos dispersos, realizamos uma atividade lúdica e com a mensagem direta ao público-alvo”, destaca Juliana Maria Maia, diretora do Departamento de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte.

Os personagens do teatro de fantoches são: Penélope; Marcelinho e Vovô Antônio, entre outros bonecos.