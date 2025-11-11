O Centro de Meditação Kadampa Brasil (CMK Brasil), conhecido como Templo pela Paz Mundial, recebe de 19 a 23 de novembro o Festival Brasileiro de Dharma 2025, que neste ano trará a Iniciação de Vajrasattva, o Buda da Purificação, concedida pelo monge norte-americano Gen-la Kelsang Jampa, Vice-Diretor Espiritual da Nova Tradição Kadampa (NKT). A organização estima a presença de cerca de 500 participantes, número que deve movimentar a economia local e o turismo no Distrito do Jacaré, em Cabreúva, durante o feriado prolongado.

Localizado em área de grande beleza natural — Serra do Japi, importante reserva ecológica do estado de São Paulo — o Templo funciona como polo de visitação e prática de meditação ao longo do ano. Com o Festival, além do aumento no fluxo de visitantes, a cidade recebe programação contínua com ensinamentos, meditações guiadas e a cerimônia de Iniciação de Vajrasattva, prática tradicional do budismo para purificar a mente e desenvolver paz interior.

