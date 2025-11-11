O Centro de Meditação Kadampa Brasil (CMK Brasil), conhecido como Templo pela Paz Mundial, recebe de 19 a 23 de novembro o Festival Brasileiro de Dharma 2025, que neste ano trará a Iniciação de Vajrasattva, o Buda da Purificação, concedida pelo monge norte-americano Gen-la Kelsang Jampa, Vice-Diretor Espiritual da Nova Tradição Kadampa (NKT). A organização estima a presença de cerca de 500 participantes, número que deve movimentar a economia local e o turismo no Distrito do Jacaré, em Cabreúva, durante o feriado prolongado.
Localizado em área de grande beleza natural — Serra do Japi, importante reserva ecológica do estado de São Paulo — o Templo funciona como polo de visitação e prática de meditação ao longo do ano. Com o Festival, além do aumento no fluxo de visitantes, a cidade recebe programação contínua com ensinamentos, meditações guiadas e a cerimônia de Iniciação de Vajrasattva, prática tradicional do budismo para purificar a mente e desenvolver paz interior.
Gen-la Kelsang Jampa é um dos professores mais experientes da NKT, organização internacional fundada pelo mestre budista Geshe Kelsang Gyatso (Geshe-la) dedicada a tornar os ensinamentos de Buda acessíveis à vida moderna por meio de centros de meditação ao redor do mundo e festivais regionais, nacionais e internacionais conduzidos por professores qualificados. Em Cabreúva, ele conduzirá as sessões principais do Festival com foco no tema “Transforme seu destino: O poder de um coração puro”, reunindo praticantes e público geral interessados em meditação e bem-estar.
O Festival Brasileiro de Dharma é um encontro anual que oferece ensinamentos práticos, meditações e uma Iniciação — neste ano, de Vajrasattva —, uma cerimônia de transmissão de bênçãos que é feita como uma meditação guiada. A prática de Vajrasattva é apresentada no Budismo como um dos métodos mais poderosos para purificar negatividades e obstáculos internos, propiciando uma mente mais pacífica e compassiva no cotidiano. As atividades são abertas a iniciantes e não requerem experiência prévia.
Sediado no CMK Brasil, o Festival atrai visitantes de diferentes estados, ampliando a demanda por hospedagem, alimentação e transporte no município e região. A localização do Templo — próxima a eixos urbanos e inserida na Serra do Japi — ajuda a consolidar Cabreúva no mapa de turismo espiritual e de natureza no interior paulista.
Sobre o CMK Brasil (Templo pela Paz Mundial)
O Centro de Meditação Kadampa Brasil é um templo budista aberto ao público, com programação regular de visitação e aulas de meditação. Fica em área de fácil acesso por rodovias e próximo à Serra do Japi. O CMK Brasil é membro da Nova Tradição Kadampa – União Budista Kadampa Internacional (NKT-UBKI).
Sobre o Professor
Gen-la Kelsang Jampa é Vice-Diretor Espiritual da NKT-UBKI e professor residente do CMK Los Angeles. Discípulo de longa data de Geshe Kelsang Gyatso, tem ampla experiência em ensinar internacionalmente, conduzindo grandes eventos e instruindo inúmeras pessoas na prática de meditação em diversos países.
Serviço:
Festival Brasileiro de Dharma 2025 – “Transforme seu destino: O poder de um coração puro” (com Iniciação de Vajrasattva e ensinamentos de Gen-la Kelsang Jampa)
Quando: 19 a 23 de novembro de 2025
Local: Centro de Meditação Kadampa Brasil – Templo pela Paz Mundial
Endereço: Av. Cláudio Giannini, 2035 – Distrito do Jacaré, Cabreúva (SP)
Inscrições e programação completa: budismo.org.br/FBD