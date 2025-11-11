Devido à alta procura do público, o Governo de São Paulo ampliou os horários de visitação da mostra inédita de Tarsila do Amaral no Palácio dos Bandeirantes. Foram abertas novas sessões às 11h nos sábados 29 de novembro, 13 e 20 de dezembro, além de 10 e 24 de janeiro de 2026. As vagas são limitadas e seguem mediante agendamento prévio no site do Acervo dos Palácios. A exposição é gratuita e fica em cartaz até 25 de janeiro de 2026.

É a primeira vez que a coleção completa da artista aos cuidados do Acervo dos Palácios, departamento museológico da Casa Civil, estará reunida na sede do Governo de SP. A mostra inédita é dedicada à importante trajetória da artista modernista, e conta com 16 obras icônicas expostas no Salão dos Pratos, importante sala de reuniões e exposições do Palácio dos Bandeirantes.

