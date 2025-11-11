Devido à alta procura do público, o Governo de São Paulo ampliou os horários de visitação da mostra inédita de Tarsila do Amaral no Palácio dos Bandeirantes. Foram abertas novas sessões às 11h nos sábados 29 de novembro, 13 e 20 de dezembro, além de 10 e 24 de janeiro de 2026. As vagas são limitadas e seguem mediante agendamento prévio no site do Acervo dos Palácios. A exposição é gratuita e fica em cartaz até 25 de janeiro de 2026.
É a primeira vez que a coleção completa da artista aos cuidados do Acervo dos Palácios, departamento museológico da Casa Civil, estará reunida na sede do Governo de SP. A mostra inédita é dedicada à importante trajetória da artista modernista, e conta com 16 obras icônicas expostas no Salão dos Pratos, importante sala de reuniões e exposições do Palácio dos Bandeirantes.
A iniciativa também integra as comemorações do aniversário de 40 anos do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Estado de São Paulo, responsável pela gestão das coleções artísticas e históricas dos palácios governamentais.
Serviço:
São Paulo–Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral
Curadoria: Rachel Vallego
De 06/11/2025 até 25/01/2026
Local: Palácio dos Bandeirantes – Avenida Morumbi, 4500
Entrada gratuita
Visitas: Segunda a sexta: 10h às 16h (visitas individuais e para grupos)
Sábados: conferir disponibilidade de novos horários
Agendamento prévio com no mínimo 48 horas de antecedência
Mais informações e reservas: www.acervo.sp.gov.br